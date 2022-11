South African Airways Museum Society lädt morgen zur "Helderberg"-Gedenkfeier

In der Nacht vom 27. auf den 28. November jährt sich das schwerste Flugzeugunglück Südafrikas zum 35. Mal. Auf dem Rand Airport in Germiston, Südafrika, findet deshalb morgen eine Gedenkveranstaltung statt.

In der Nacht vom 27. auf den 28. November 1987 stürzte die Boeing 747-244B Combi der South African Airways / Suid Afrkaanse Lugdiens mit dem Namen "Helderberg" in den Indischen Ozean, nachdem an Bord einer Feuer ausgebrochen war, dessen Ursache bis heute nicht geklärt ist. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Taiwan nach Südafrika. Alle 159 Menschen an Bord der "Helderberg" starben.

Am 27. November lädt die South African Airways Museum Society deshalb zu einer Gedenkfeier auf den Rand Airport bei Germiston ein. Die Veranstaltung ist öffentlich, teilnehmen kann also jeder, der der Opfer gedenken möchte.

Austrian Wings veröffentlichte bereits anlässlich des 25. Jahrestages des Unglücks im Jahr 2012 die wahrscheinlich umfangreichste Reportage, die je zu diesem Thema erschienen ist. Reportage: "We have a smoke problem in the aeroplane!" Die "Helderberg"-Tragödie vom 28. 11. 2012 (25. Jahrestag der Tragödie), zuletzt aktualisiert am 24. 10 2022.

Hinweis in eigener Sache: Anlässlich des bevorstehenden 35. Jahrestages des Unglücks werden wir am 28. November dieses Jahres einen selbst produzierten Videobeitrag zum "Helderberg"-Absturz publizieren.

(red)