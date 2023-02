Air Serbia neu nach Kairo

Air Serbia startet ab dem 15. Mai 2023 mit Direktflügen zwischen Belgrad und Kairo. Die nationale serbische Fluggesellschaft wird dreimal wöchentlich, jeweils montags, mittwochs und freitags, in die ägyptische Hauptstadt fliegen, während die Flüge von Kairo in die serbische Hauptstadt dienstags, donnerstags und samstags durchgeführt werden.

Die Flüge auf dieser Strecke werden mit Flugzeugen des Typs Airbus A319 durchgeführt. Tickets sind bereits zum Preis von 183 Euro pro Strecke in der Economy Class inklusive aller Steuern erhältlich.

"Die Kultur und Geschichte Ägyptens erfreut sich bei Touristen aus aller Welt großer Beliebtheit, und das besondere Klima macht das Land der Pharaonen das ganze Jahr über attraktiv. Wir haben auf die Bedürfnisse der Passagiere in Serbien und in der gesamten Balkanregion gehört und beschlossen, Direktflüge zwischen Belgrad und Kairo einzuführen. Unser Unternehmen bietet seit Sommer 2019 Flüge in die ägyptische Hauptstadt an, und wir freuen uns, dass wir nun die Möglichkeit haben, zwei befreundete Länder wieder miteinander zu verbinden", sagt Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia.

Flt Desg Eff Date Freq Dept Arp Dept Time Arvl Arp Arrv Time Block Time JU 0876 15-May-23 Monday, Friday Belgrade (BEG) 23:15 Cairo (CAI) 02:10 02:55 JU 0876 17-May-23 Wednesday Belgrade (BEG) 23:20 Cairo (CAI) 02:15 02:55 JU 0877 16-May-23 Tuesday, Saturday Cairo (CAI) 02:55 Belgrade (BEG) 05:55 03:00 JU 0877 18-May-23 Thursday Cairo (CAI) 03:00 Belgrade (BEG) 06:00 03:00

*All times are local.

Mit der Einführung von Direktflügen zwischen Belgrad und Kairo haben Passagiere, die von Kairo aus über Belgrad fliegen, Zugang zu guten Flugverbindungen nach Amsterdam, Berlin, Bari, Paris, Düsseldorf, Rom, London, Ljubljana, Madrid, Mailand, Prag, Tivat, Wien, Zürich, Agram (Kroatisch: Zagreb) und anderen Zielen im Air Serbia-Netz.

Ägyptens Hauptstadt liegt direkt am Nil und schläft nie. Verschiedene Religionen und Kulturen durchdringen diese dynamische Metropole, wie einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Kairos, wie die al-Muizz-Straße, die Amr ibn al-As-Moschee, die koptische Hängekirche und das St. Simeon-Kloster zeigen. Bei einem Besuch in der Stadt am Nil sollten Sie Gizeh besuchen, die Pyramiden und das Ägyptische Museum besichtigen sowie die Stadtviertel Zamalek und Maadi. Musikliebhaber kommen im Kairoer Opernhaus auf ihre Kosten, während Feinschmecker die vielen Restaurants mit lokaler und internationaler Küche genießen können.

Gefährliche Destination

Ägypten gilt allerdings als nicht gerade ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

(red / JU)