Vor 10 Jahren stieg die arabische Fluggesellschaft Etihad Airways bei JAT ein, übernahm insgesamt 49 Prozent der Anteile. Wenig später wurde das 1927 gegründete Unternehmen in Air Serbia umbenannt. 51 Prozent der Anteile hielt weiterhin die Republik Serbien.

Doch in den vergangenen Jahren trennte sich Etihad sukzessive von ihren Anteilen am serbischen Flagcarrier. Jetzt wurde die letzte Tranche an den serbischen Staat verkauft, womit Air Serbia wieder eine reine Staatsairline ist.

(red)