FACC stellt strategische Weichen für die Zukunft

Unter Führung der langfristigen Partner Unicredit Bank Austria, Raiffeisenbank International und Erste Group Bank hat die FACC den bestehenden Konsortialkredit (Syndicated Loan) über 225 Mio. € neu strukturiert und verlängert. Die Finanzierung mit insgesamt fünf beteiligten Banken hat eine Laufzeit von drei Jahren – mit der Option auf Verlängerung um zwei weitere Jahre. „Die Flexibilität dieser Kreditlinie gibt der FACC die Möglichkeit, am globalen Markt erfolgreich zu sein und zugleich auch das strategische Wachstum voranzutreiben,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger.



Die nun vorgenommene Verlängerung der Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, den globalen Footprint weiter ausbauen. Dazu zählt insbesondere auch das im Juni 2022 eröffnete neue Hightech-Werk in Kroatien sowie weitere Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft sowie in den neuen Geschäftsfeldern Urban Air Mobility und Space. Das zeigt sich auch in der neuen Zusammensetzung des Kredits: Mit zwei Programmen der Österreichischen Kontrollbank in der Höhe von 69 Mio. € zur Finanzierung von Auslandsinvestitionen sowie von Investitionen für den Export besteht eine solide Grundlage für die geplanten Investitionen. Die Covid-19 KRR Linie der Österreichischen Kontrollbank in Höhe von 60 Mio. wird im Gegenzug getilgt.

(red / FACC)