Neuer Gesamtarbeitsvertrag für SWISS Flugbegleiter

Zentral im neuen GAV23 sind die flächendeckenden signifikanten Lohnerhöhungen. Per 1. Januar 2023 wird das Einstiegssalär auf CHF 4.000 erhöht. Auf sämtlichen Stufen wird das Salär um mindestens vier Prozent angehoben. Am stärksten steigen die Löhne der Cabin Crew Member in den unteren Salärstufen, der Anstieg ist jedoch auch bei langjährigen Mitarbeitenden markant, heißt es in einer Medienmitteilung.

Weiter profitieren die Cabin Crew Member von Massnahmen zur besseren Planbarkeit des Soziallebens, insbesondere einer früheren Publikation ihrer Einsatzpläne. Vereinbart wurde zudem die Einführung neuer Teilzeitmodelle, unter anderem ein «Study & Fly Modell», welches Studenten mehr Flexibilität bieten soll. Insgesamt bedeuten die Anpassungen für SWISS eine zusätzliche Investition von rund CHF 100 Mio. über die nächsten fünf Jahre.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, welche die Lufthansa-Konzernfluggesellschaft SWISS als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings selbstverständlich korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

(red / LX)