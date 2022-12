Ukraine International Airlines begeht "Tag der Streitkräfte" und dankt Verteidigern

Am 6. Dezember 1991 billigte die "Werchowna Rada" die Gesetze "Über die Streitkräfte der Ukraine", "Über die Verteidigung der Ukraine" und am 13. Dezember das Konzept zur Verteidigung und der Bildung der Streitkräfte, die Grundlagen und Schwerpunkte der Entwicklung des ukrainischen Heeres bestimmt haben. 31 Jahre später steht die ukrainische Armee seit bald 10 Monaten in einem Abwehrkampf gegen das von der EU zum Terrorstaat erklärte Russland, dessen Truppen die Ukraine am 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig überfallen haben und seither tagtäglich schwerste Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung begehen.

Auch der ukrainische Flagcarrier Ukraine International Airways, an dem zeitweise sogar Austrian Airlines beteiligt war, würdigt die Armee an diesem Tag mit einem Posting in den Sozialen Medien.

"Wir sind den Streitkräften der Ukraine aufrichtig dankbar, dass sie unsere Heimat Ukraine tapfer verteidigen und dem Aggressor eine würdige Abfuhr erteilt haben. Wir bewundern Ihren Mut, Ihre Geistesstärke und Ihren Siegeswillen! Danke für den Schutz des ukrainischen Volkes und für das Gefühl der Sicherheit und das Vertrauen in eine gute Zukunft. Wir ehren die Helden und ihren unglaublichen Mut! Wir beten für alle, und wir sind stolz auf alle. Wir glauben an den Sieg!", postete die Fluggesellschaft auf ihrer offiziellen Facebook-Präsenz.

(red / UIA)