Russische Terrorangriffe: Ukraine schießt 13 "Kamikaze"-Drohnen ab

Seit Monaten führt das von der EU als Terrorstaat eingestufte Russland täglich Dutzende Luftangriffe auf zivile ukrainische Ziele durch - ein Kriegsverbrechen. Gestern und in der Nacht war einmal mehr die ukrainische Hauptstadt Kiew das Opfer der russischen Aggression.

Seit Monaten beschießen die Streitkräfte des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin täglich zivile ukrainische Infrastruktur. Von gestern auf heute wurde die Hauptstadt Kiew mit zahlreichen "Kamikaze"-Drohnen, die Russland aus dem von einem brutalen radikal-islamischen Regime beherrschten Iran beschafft hat, angegriffen.

Den ukrainischen Heimatschützer gelang es, 13 der Drohnen noch in der Luft zu zerstören. Wrackteile der Fluggeräte richteten am Boden dennoch Schäden an. Verletzte dürfte es dagegen nicht gegeben haben.

Um sich besser gegen die russischen Terrorangriffe aus der Luft schützen zu können, dürfte die Ukraine auf absehbare Zeit auch das Patriot-Raketenabwehrsystem erhalten - Austrian Wings berichtete.

(red)