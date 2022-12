Zuletzt von der Ukraine abgeschossene russische Su-34: Piloten tot

Überreste der Piloten und persönliche Ausrüstungsgegenstände von ukrainischen Heimatschützern in Waldstück entdeckt. Ukrainische Heimatschützer bitte um Hilfe bei der Identifizierung ihrer gefallenen Gegner.

Vor wenigen Tagen gelang es den Verteidigern der ukrainischen Heimat - wie berichtet - erneut, einen russischen Kampfjet abzuschießen. Die Su-34 wurde in der Region Bachmuth von Bodentruppen der ukrainischen Heimatschützer mit MANPADS abgeschossen und stürzte in ein Waldstück.

Das Schicksal der beiden Besatzung war zunächst unklar, doch mittlerweile steht fest, dass es den Piloten nicht mehr gelungen ist, rechtzeitig mittels Schleudersitz auszusteigen. Wie die Verteidiger der von Russland völkerrechtswidrig am 24. Februar 2022 angegriffenen Ukraine mitteilten, habe man an der Absturzstelle persönliche Ausrüstungsgegenstände wie Helme, Messer, etc ... sowie stark verbrannte menschliche Überreste entdeckt.

Die ukrainischen Heimatschützer haben in Sozialen Medien einen Aufruf mit Fotos und Videos gestartet und um Hilfe bei der Identifizierung der beiden gefallenen russischen Soldaten gebeten.

(red)