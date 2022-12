Zweiter Condor A330neo landet in Frankfurt

Am heutigen Donnerstag gegen 16:50 Uhr landete die Condor A330neo mit der Kennung D-ANRH am Frankfurter Flughafen. Es ist bereits das zweite werksneue Flugzeug des Typs Airbus A330-900neo, das Deutschlands traditionsreicher Ferienflieger diesen Dezember begrüßt. Die Maschine ist das erste Flugzeug in der Flotte, welches künftig in der Farbe „Beach“ am Himmel zu sehen sein wird. Der erste kommerzielle Flug findet voraussichtlich Mitte Januar in Richtung Indischer Ozean statt. In den darauffolgenden Wochen folgen dann weitere Ziele wie die Malediven oder Punta Cana, die als erstes angesteuert werden.

Weitere A330neo in den kommenden Wochen

Für Ende Januar wird bereits die Auslieferung des nächsten neuen Flugzeugs erwartet. Anschließend begrüßt Deutschlands beliebtester Ferienflieger im Zuge der gesamten Langstreckenflottenerneuerung bis 2024 durchschnittlich etwa eine werksneue A330neo monatlich, die das aktuelle Langstreckenmuster B767 ablösen.

(red / DE)