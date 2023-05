Der private Investor Lilihill, der 2018 die Mehrheit am Flughafen Klagenfurt übernommen hatte, hat nicht nur mit dem gescheiterten Projekt Liliair eine veritable Bruchlandung hingelegt. Auch aus den hochtrabenden Plänen, die Lilihill für den Flughafen Klagenfurt vorgelegt hatte, wurde nichts.

Jetzt zieht das Land Kärnten die Notbremse. ÖVP und SPÖ beschlossen gemeinsam, die Anteile des Flughafens zurückzukaufen. Dafür werden 3,24 Millionen Euro bereit gestellt.

Möglich wird die Ziehung dieser so genannten "Call Option" dadurch, dass die Passagierzahlen am Flughafen Klagenfurt zuletzt auf unter 100.000 Passagiere pro Jahr gefallen war. In drei Wochen soll ein neuer Geschäftsführer bestellt werden.

