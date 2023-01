Flughafen Klagenfurt/Liliair: Orasch nun auch Fluglinien-Kapitän

Liliair startet mit umbenannter Orasch-Gesellschaft, die 2020 negatives Eigenkapital auswies. Malanik war offenbar schon als Geschäftsführer der Fluglinie vorgesehen. Nun aber Orasch und Kandlhofer im Cockpit. Außerdem: Der Flughafen hatte Ende November nur 70.000 Passagiere. Damit könnte Airport um bis zu 60.000 Passagiere unter selbst genanntem Ziel bleiben. Und um bis zu 20.000 unter der Call-Option-Latte.

„130.000 bis 140.000 Passagiere“ wollte Flughafen-Geschäftsführer Nils Witt im abgelaufenen Jahr 2022 erreichen. Das kündigte er im Rahmen der Präsentation der Ryanair-Rückkehr an den Flughafen Klagenfurt im Mai bei einer Pressekonferenz an. Doch: Witt wird dieser Tage wohl mit der harten Realität konfrontiert. Denn die neuesten Zahlen der Passagierentwicklung am Klagenfurter Airport sind ernüchternd: Bis Ende November fertigte der Flughafen laut Statistik Austria gerade mal 70.662 Fluggäste ab – die Flüge der Ryanair schon inkludiert. Die brachten im November 7.390 Passagiere, was deutlich unter der Frequenz einzelner Sommermonate lag. Angenommen der Dezember bringt – hoch geschätzt – noch einmal 10.000 Passagiere, dann bliebe Witt mit gut 80.000 Fluggästen rund 50.000 bis 60.000 Passagiere unter seiner eigenen Prognose. Und der Flughafen rund 20.000 unter der Mindesthöhe von 100.000 Passagieren, unter der die Minderheitsgesellschafter Land Kärnten und Stadt Klagenfurt die Call Option, also die Rückholung des Flughafens, ziehen könnten.

Liliair Luftfahrt GmbH: Umbenannte Orasch-Gesellschaft mit negativem Eigenkapital

Wie aber bekannt, stellt sich die Kärntner SPÖ unter Landeshauptmann Peter Kaiser gegen die Rückholung des Airports in die öffentliche Hand. Diese wird aber von der ÖVP, vertreten durch Landesrat Martin Gruber, vehement gefordert. Indes hatte die Lilihill-Gruppe Mitte Dezember eine eigene Fluglinie vorgestellt, was von Gruber als „Ablenkungsmanöver von nicht eingehaltenen Versprechen“ des Mehrheitseigentümers und Lilihill-Chefs Franz Peter Orasch eingestuft wird. Ein 16,5 Jahre alter Jet, eine Bombardier CRJ 900, wurde zu Präsentationszwecken eingeflogen und – auf einer Seite – mit „Liliair“-Klebern bestückt. Auf der anderen – während der Pressekonferenz nicht sichtbaren – Seite blieben die alten Lufthansa-Kleber angebracht. Nach der Pressekonferenz auf beiden Seiten wieder zurück auf Lufthansa getrimmt, flog der Jet Richtung Maastricht weiter.

Wie dieser Tage im Firmenbuch ersichtlich, gründete Orasch für seine präsentierte Fluglinie die Liliair Luftfahrt GmbH. Bei dieser handelt es sich um eine seit 2018 bestehende und nun umbenannte Gesellschaft Oraschs namens Lilihill 2018 Eins GmbH. Diese weist im letzten verfügbaren Online-Firmenbuch-Jahresabschluss von 2020 ein negatives Eigenkapital von 144.000 Euro aus. Auffällig ist auch, dass die Stammkapitalisierung der Gesellschaft für eine Fluglinie mit den für eine normale GmbH üblichen 35.000 Euro recht überschaubar erscheint, davon sind 17.500 Euro einbezahlt. Der Jahresabschluss 2021 steht mit Stichtag 31. Dezeber 2022 im Online-Firmenbuch noch nicht zur Verfügung.

Orasch und Kandlhofer im Cockpit der Airline

Sowohl Orasch als auch Dieter Kandlhofer, ehemaliger Generalsekretär im Verteidigungsministerium (BMLV), sitzen als Geschäftsführer im Cockpit der Airline. Kandlhofer war erst im September zur Lilihill-Gruppe gestoßen. Er erregte in Zusammenhang mit dem Flughafen Aufmerksamkeit, weil er noch als BMLV-Generalsekretär den Bau einer Großkaserne auf Flughafen-Grund forcierte, den Orasch von der Flughafen-Betriebsgesellschaft haben wollte. Zusätzlich sollte Orasch den Auftrag zur Errichtung der Kaserne bekommen. Außerdem hatten die Beiden während den Verhandlungen um die Kaserne eine gemeinsame Firma namens Hydrotaurus C Tech GmbH, was ebenfalls für öffentliche Aufmerksamkeit sorgte.

Kandlhofer hatte während oben erwähnter Pressekonferenz laut „Kleine Zeitung“ erklärt, dass für die Fluglinie jahrelange Vorbereitungen stattgefunden hätten. Das ist möglich, aber eher nicht über die Lilihill 2018 Eins GmbH. Wie aus dem Notariatsakt über die Erklärung zur Errichtung der Firma aus dem Jahr 2018 ersichtlich wird, war der Unternehmensgegenstand unter anderem auf das Immobiliengeschäft ausgerichtet (siehe oben). Darin findet sich kein Passus über den Betrieb einer Airline. Weshalb die Errichtungserklärung Ende Dezember auch neu formuliert werden musste.

Spagat: Aufsichtsrat am Flughafen und Geschäftsführer der Airline

Spannend wird zu beobachten sein, ob es zu Interessenkonflikten der Funktionen Oraschs und Kandlhofers kommt: Orasch ist fast 75-Prozent-Eigentümer (und Geschäftsführer) des Flughafens und muss als solcher Sorge für die wirtschaftliche Prosperität des Airports tragen. Als Liliair-Geschäftsführer muss er hingegen das Wohl der Fluglinie im Blick haben. Das Gleiche gilt für Kandlhofer. Er soll in den Aufsichtsrat des Flughafens einziehen. Das zeigen Unterlagen „zur Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH mit beschränkter Haftung, – Herrn Mag. Dieter KANDLHOFER“. Gleichzeitig ist er Geschäftsführer der Airline. Obwohl Kandlhofer Interessenkonflikte bei der Pressekonferenz verneinte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtete, ist nicht auszuschließen, dass solche auftreten, da Land und Stadt naturgemäß nur die Interessen des Flughafens zu vertreten haben. Nicht die von Oraschs Airline.

Malanik offenbar als Geschäftsführer der Airline vorgesehen – jedoch wieder abberufen

Offenbar war Peter Malanik, erfahrener und jahrelanger Austrian-Airlines-Vorstand, bereits für die Geschäftsführung der Liliair vorgesehen. Dies erlangte jedoch anscheinend keine reale Wirkung. Jedenfalls suggeriert das ein Gesellschafterbeschluss der Lilihill. Aus dem geht hervor, dass Malanik mit 12. Dezember dieses Jahres als Geschäftsführer der Lilihill 2018 Eins GmbH („künftig: LiliAir Luftfahrt GmbH“) wieder abberufen wird. Stattdessen stieg Orasch ins Cockpit ein. Malanik war in der (ersten) OTS-Aussendung zur Präsentation der Liliair noch als deren Geschäftsführer tituliert worden. In der – aufgrund einer Verschiebung – erfolgten zweiten Aussendung dann aber „nur mehr“ als „Senior Aviation Advisor“.

Lilihill beantwortet keine Journalisten-Anfragen.

Text: Franz Miklautz, Mediapartizan.at, Klagenfurt