Russischer Terror-Luftangrif auf Dnipro: Zahl der zivilen Opfer weiter gestiegen

Am Samstag führten die Streitkräfte des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin einmal mehr kriminelle Luftangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine durch. In Dnipro wurden gezielt Zivilisten in einem Wohnhaus ermordet. Die Zahl der Opfer steigt täglich weiter an, viele Tote werden noch unter den Trümmern vermutet. Mindestens 35 ukrainische Zivilisten kamen durch das jüngste russische Kriegsverbrechen ums Leben.