In ihrem heroischen Abwehrkampf gegen die Truppen des Schlächters vom Kreml, Wladimir Putin, konnten die Verteidiger der von Russland völkerrechtswidrig überfallenen Ukraine nun weitere Erfolge verbuchen.

In der Nähe der hart umkämpften Frontstadt Bachmuth konnten die ukrainischen Heimatschützer eine Suchoi Su-25 der russischen Aggressoren vom Himmel holen. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und wurde von den Verteidigern der ukrainischen Heimat gefangen genommen.

Zudem gelang es den ukrainischen Streitkräften, einen Mil Mi-8 der russischen Invasionsarmee abzuschießen. Über das Schicksal der russischen Besatzung liegen keine weiteren Informationen vor.

Hintergrund

Die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin hatten die Ukraine am 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig überfallen und führen seither einen kriminellen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russische Truppen begingen dabei vom ersten Tag an schwerste Kriegsverbrechen, wie etwa das Massaker von Butscha oder den Luftangriff auf das Theater von Mariupol. In Russland selbst darf der brutale Krieg des Diktators Putin Krieg nicht Krieg genannt werden, sondern "militärische Spezialoperation". Wer Putins Angriffskrieg dennoch als solchen bezeichnet, riskiert hohe Strafen.

(red)