Streik: Auch Flughafen Hamburg stellt regulären Flugbetrieb ein

Massive Auswirkungen des ver.di-Streiks: In der Zeit von Donnerstag, 16. Februar, 22 Uhr, bis Freitag, 17. Februar 2023, um 22 Uhr ist am Hamburger Flughafen kein regulärer Flugbetrieb möglich. Dies gilt auch für Ausweichflüge und medizinische Flüge. Alle Fluggäste und Abholende werden gebeten, in diesem Zeitraum gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Ursprünglich hatte Hamburg Airport am Freitag rund 32.000 an- und abreisende Passagiere erwartet.