Wizz Air feiert 20-jähriges Bestehen

Wizz Air feierte am Sonntag, 19. Mai mit Stolz zwei Jahrzehnte Wachstum. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat Wizz Air den Flugverkehr revolutioniert, über 400 Millionen Passagiere weltweit befördert und dabei zahlreiche Meilensteine gesetzt. Die Fluggesellschaft blickt zurück auf ihre Erfolgsgeschichte und die Anfänge ihrer Tätigkeit. Es war nicht immer reibungslos für die Fluggesellschaft, aber diese Momente sind nun ein integraler Bestandteil des Vermächtnisses von Wizz Air, heißt es in einer Aussendung.

Der 19. Mai 2004 war ein wichtiger Moment für Wizz Air: Am Tag des Erstfluges bereitete sich das Team auf den für 6:00 Uhr morgens geplanten Erstflug von Kattowitz (Polen) nach London Luton (England) vor. Der CEO hatte verschlafen, schaffte es aber noch pünktlich zum Erstflug. Später an diesem Tag wurde József Váradi eingeladen, auf CNN über die neue Fluggesellschaft zu sprechen. Im Interview stellte der Moderator die kritische Frage: „Wizz Air ist die 57. neue Fluggesellschaft, die kürzlich gegründet wurde, wer braucht Sie? Kommen Sie in einem Jahr wieder, wenn Sie dann noch da sind“. „Der Rest ist Geschichte, aber Wizz Air hat in den letzten 20 Jahren 400 Millionen Passagiere befördert und sogar ich bin noch da.“ - kommentierte József Váradi, CEO von Wizz Air.

"Seit ihren Anfängen hat sich Wizz Air zu neuen Höhen aufgeschwungen und ist zu einem Vorreiter der Konnektivität und Zugänglichkeit in Europa und darüber hinaus geworden. Mit ihrem Engagement für eine neue Ära des Reisens hat Wizz Air einen noch nie dagewesenen Zugang zu Reisezielen ermöglicht und den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch über Grenzen hinweg gefördert", heißt es seitens des Unternehmens zum Jubiläum.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Wizz Air bemerkenswerte Leistungen vollbracht, darunter Flüge zu fast 200 Zielen in 53 Ländern. Gestützt auf ein Netzwerk von vier Fluggesellschaften hat die Airline-Gruppe stets ihr Engagement für Sicherheit, Verlässlichkeit und exzellenten Betrieb unter Beweis gestellt. Durch innovative Initiativen und eine junge Flotte wird der ökologische Fußabdruck der Airline weiter minimiert.

Mit ihren ehrgeizigen Plänen, bis 2030 eine Fluggesellschaft mit 500 Flugzeugen zu werden, hat sich die Fluggesellschaft verpflichtet, die Zukunft der Luftfahrt zu gestalten und das Reiseerlebnis für kommende Generationen weiterhin zu verbessern.

„Ich möchte jedem Einzelnen für die kontinuierliche Unterstützung und das unermüdliche Engagement in den vergangenen zwei Jahrzehnten meinen größten Dank aussprechen. Gemeinsam haben wir die Welt verändert und einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Ich danke Ihnen! Unser Blick richtet sich nun auf die nächsten 20 Jahre“. - sagte József Váradi, CEO von Wizz Air.



Wizz Air in Österreich

Wizz Air, die am schnellsten wachsende und nachhaltigste Fluggesellschaft Europas, ist seit 2018 vom Flughafen Wien aus tätig. In dieser Zeit hat die Airline bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter den Rekord von acht Millionen Passagieren. Derzeit hat WIZZ sechs hochmoderne Airbus A321neo-Flugzeuge in Wien stationiert, die 38 verschiedene Destinationen in 25 Ländern anfliegen. Die Expansion nach Salzburg im Jahr 2024 unterstreicht das Commitment zu Österreich und die Wachstumsstrategie in der Region weiter.

„In den vergangenen sechs Jahren ist unsere Präsenz in Wien nicht nur in Bezug auf die Passagierzahlen gewachsen, sondern auch durch die Vertiefung unseres Engagements für nachhaltiges und erschwingliches Reisen. Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Akteur bei der Anbindung Österreichs an eine Vielzahl von Destinationen in Europa und darüber hinaus geworden zu sein. Auch in Zukunft wird Wizz Air sein Angebot in Österreich weiter ausbauen, das Angebot für österreichische Passagiere verbessern und weiterhin eine Vorreiterrolle im Bereich umweltfreundliches Reisen einnehmen. Wir freuen uns auf die Zukunft und unsere weitere Rolle in der österreichischen Reiselandschaft“, so József Váradi, Wizz Air CEO.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „Wizz Air hat sich zu einem bedeutenden Carrier mit einem breiten Europa-Netzwerk am Flughafen Wien entwickelt. Seit 2018 konnten wir 8 Millionen Reisenden von Wizz Air begrüßen und damit heuer einen erfreulichen Meilenstein feiern. Mit der Stationierung von sechs Flugzeugen und der Destinationserweiterung in den Nahen und mittleren Osten beweist die Airline Vertrauen in den Flughafen Wien als leistungsfähige Basis. Wir gratulieren herzlich zum 20-jährigen Jubiläum und freuen uns, diese gute Zusammenarbeit weiter auszubauen.“

Gewinnspiel anlässlich des 20. Jubiläums

In Anerkennung dieses Meilensteins bietet Wizz Air ein einmaliges Preispaket an, das einem glücklichen Gewinner ermöglicht, fast 200 Destinationen der Fluggesellschaft weltweit zu erkunden. Die Chance, ein Leben lang Flüge im Wert von 20.000 € zu gewinnen. Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, sollten Abenteuerlustige ein Wizz Air-Ticket kaufen und ihren Buchungscode und Namen auf der Gewinnspielseite zum 20-jährigen Jubiläum von Wizz Air noch bis 21. Mai 2024, 23:59 (GMT+1) angeben. An dem Gewinnspiel können alle Personen ab 18 Jahren teilnehmen, die ihren steuerlichen Wohnsitz in den Ländern haben, die Wizz Air anfliegt. Der Gewinner kann so viele Reisen mit Freunden und Familie unternehmen, wie er möchte, bis das Limit von 20.000 € erreicht ist.

Happy birthday, Wizz Air!

Auch Austrian Wings gratuliert Wizz Air recht herzlich zum Jubiläum. Erst kürzlich blickte Luftfahrtexperte Patrick Huber hinter die Kulissen der Flugbegleiterausbildung bei Wizz Air und in Kürze veröffentlicht Berufsfotografenmeister Peter Hollos eine weitere exklusive Reportage über Wizz Air.

(red / W6)