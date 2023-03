Erneut kräftiges Lebenszeichen der ukrainischen Luftwaffe am Wochenende

Bei der Verteidigung ihrer vom russischen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin völkerrechtswidrig überfallenen Heimat haben die ukrainischen Bodentruppen wieder Luftunterstützung von der eigenen Luftwaffe erhalten. Eigentlich wäre das jedoch unmöglich: Denn laut russischer Lügenpropaganda hat Russland bereits mehr ukrainische Flugzeuge vernichtet, als die Ukraine zu Beginn des Krieges überhaupt besaß. Dieses Lügen-Narrativ wird in sozialen Medien auch von links- und rechtsextremen "Putin-Verstehern" übernommen - allen Fakten zum Trotz.

Die Kampf- und Jagdflieger der ukrainischen Heimatschützer griffen am Wochenende wieder erfolgreich in das Kampfgeschehen ein. Wie das Oberkommando der ukrainischen Streitkräfte mitteilte, hätten die Fliegerverbände allein am Sonntag sieben Angriffe auf die russische Kriegsverbrecherarmee geflogen.

Dabei seien Truppen, Ausrüstung und ein Munitionsdepot der russischen Aggressoren getroffen worden.

Zusätzlich wurden die ukrainischen Bodentruppen auch von Kampfhubschraubern der Typen Mil Mi-24 und Mil Mi-8/17, die mit Raketenwerfern und Maschinengewehren bestückt sind, unterstützt.

Erst kürzlich hatten zudem die Slowakei und Polen angekündigt, MiG 29 Kampfjets an die Ukraine zu liefern, um die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Heimatschützer zu stärken.

(red)