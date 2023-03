Polnische MiG 29 für ukrainische Heimatverteidiger in vier bis sechs Wochen

Wie der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki auf einer Pressekonferenz in Warschau bekannt gab, plane sein Land die Übergabe von MiG 29 Kampfjets an die Ukraine.

Die Lieferung der Jets soll "in den nächsten vier bis sechs Wochen" erfolgen, sagte der Politiker. Da die ukrainische Luftwaffe seit vielen Jahren MiG 29 betreibt, sind sowohl Piloten als auch Wartungspersonal bestens mit diesem Muster vertraut.

Polen verfügt aktuell über rund 30 MiG 29. Der größte Teil davon stammt aus Beständen der ehemaligen DDR-Armee.

Hintergrund

Polen gilt, neben Tschechien und der Slowakei sowie den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, als einer der engsten Verbündeten der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die Invasionsarmee des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin. Die Begründung dafür liegt auf der Hand: All diese Länder haben den sowjetisch-russischen Terror und die Fremdherrschaft aus Moskau über Jahrzehnte selbst erlebt, weshalb sie sich nun klar positionieren und Russland als Gefahr für die Sicherheit und den Frieden in Europa benennen. So walzten russische Panzer etwa 1968 den Prager Frühling in der Tschechoslowakei blutig nieder und ermordeten zahlreiche Zivilisten, die friedlich für Freiheit und Demokratie demonstriert hatten. "Putin-Versteher" wie in Österreich (hier besonders die FPÖ, deren Führungsriege schon während der Corona-Pandemie teilweise durch die Verbreitung von gefährlichen und dummen medizinischen "Fake News" aufgefallen ist) oder in Deutschland sind in diesen Ländern daher die Ausnahme.

