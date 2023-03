Slowakei und Polen wollen MiG 29 gemeinsam an ukrainische Heimatverteidiger liefern

Wie bereits berichtet, will Polen seine 30 MiG 29 an die vom russischen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin vor mehr als einem Jahr überfallene Ukraine liefern. Unterstützung für diese Pläne kommt jetzt vom slowakischen Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Er wolle die ausgemusterten und für eine Übergabe bereits vorbereiteten slowakischen MiG 29 gemeinsam mit den polnischen Jets an die ukrainischen Heimatschützer übergeben. Laut Nad sei keine Zeit mehr zu verlieren: "Ich glaube, es ist Zeit für die Entscheidung. Die Menschen in der Ukraine sterben. Wir können ihnen tatsächlich helfen. Daher bleibt kein Raum mehr zum Politisieren. Das ist unmenschlich und unverantwortlich."

Polen, Tschechien und die Slowakei zählen zu den engagiertesten Unterstützern der Ukraine. Während in westlichen Ländern sowie in Österreich vielfach eine "nicht mit Russland anlegen"-Mentalität herrscht, wissen die Menschen in den ehemaligen Ostblockstaaten sehr genau, was es heißt, der Willkür diktatorischer Machthaber aus Moskau ausgeliefert zu sein. Aus genau diesem Grund unterstützen sie die Ukraine besonders intensiv.

(red)