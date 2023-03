Passagier dreht durch: "Werde alle an Bord töten!"

An Bord eines United-Fluges rastete ein Passagier völlig aus. Jetzt droht ihm dafür womöglich sogar eine lebenslange Haftstrafe.

Zunächst versuchte Francisco T. auf dem Flug UA 2609 von Los Angeles nach Boston rund 45 Minuten vor der Landung einen Notausstieg zu öffnen - was aufgrund der unter Druck stehenden Kabinen glücklicherweise gar nicht gelingen konnte. Als ein Flugbegleiter T. zur Rede stellte, brüllte der 33-Jährige: "Ich werde jeden in diesem Flugzeug töten!" und versuchte daraufhin, einem anderen Flugbegleiter mit einem abgebrochenen Löffel in den Hals zu stechen.

Passagiere überwältigten T. und fixierten ihn bis zur beschleunigten Landung - der Kapitän hatte mittlerweile eine Luftnotlage erklärt - auf dem Boden der Flugzeugkabine.

Dem 33-jährigen T. droht nun eine Anklage, an deren Ende eine lebenslange Haftstrafe stehen könnte.

(red)