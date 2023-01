5.000ster Sikorsky Black Hawk ausgeliefert

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um einen UH-60M Black Hawk, der an die US Army übergeben wurde. "Seit mehr als 40 Jahren unterstützt der Black Hawk unsere Soldaten bei jeder großen Notfalloperation, die die Armee durchgeführt hat. Obwohl der Hubschrauber länger existiert als die meisten Soldaten, die er jetzt unterstützt alt sind, plant die Armee, dass er weitere 40 Jahre und darüber hinaus in vorderster Front stehen soll", erklärte Oberst Calvin Lane von der US Army anlässlich der Übergabe des jüngsten Helikopters.

Der Black Hawk wurde von der Firma Sikorsky - heute ein Teil des Lockheed Martin Konzerns - entwickelt und hob 1974 zum Jungefernflug ab. Seit 1977 befindet sich der Black Hawk in der Serienproduktion. Dieses Muster wurde 1979 bei den US-Streitkräften in Dienst gestellt. Das Modell wird weltweit ausschließlich von Militär, Polizei sowie sonstigen Regierungsinstitutionen genutzt.

Der Rumpf ist etwas über 15 Meter lang, die Nutzlast liegt, je nach Version, bei rund 5.000 Kilogramm. Angetrieben wird der Black Hawk von zwei Turbinen des Herstellers General Electric.

Auch das Österreichische Bundesheer setzt seit dem Jahr 2012 auf den Black Hawk - seither absolvierten die Black Hawk des Bundesheeres mehr als 30.000 Flugstunden unfallfrei, Austrian Wings berichtete.

(red)