Ethiopian feiert das 25-jähriges Bestehen seiner USA-Verbindungen

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, gratulierte zu diesem Jubiläum: "Wir freuen uns, diesen Meilenstein zu markieren und das 25-jährige Bestehen unserer erfolgreichen Flüge in die USA zu feiern. Ethiopian hat mit der Aufnahme der Flüge nach WashingtonD.C. im Juni 1998 eine Vorreiterrolle unter den afrikanischen Fluggesellschaften übernommen. Unsere Flüge haben dazu beigetragen, den Handel und die Wirtschaft zu erleichtern, den Tourismus zu fördern und die sozioökonomischen Beziehungen zwischen Afrika und den USA zu stärken. Ethiopian verbindet nun die USA mit Afrika direkt von den Städten Addis Abeba, Lomé und Abidjan aus. Wir sind der US-Regierung und unseren Luftverkehrspartnern zu Dank verpflichtet für die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den vergangenen 75 Jahren unserer Reise. Da die USA immer ein wichtiger Teil unseres strategischen Expansionsplans bleiben werden, werden wir auch weiterhin die USA mit dem afrikanischen Markt verbinden, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen zu verbessern."

Botschafterin Tracey Ann Jacobson, Geschäftsträgerin der US-Botschaft in Äthiopien, lobte die Rolle von Ethiopian bei der Inanspruchnahme von Konnektivitätsdiensten und sagte: "Unsere beiden Länder und unsere Luftfahrtsektoren haben eine lange und einzigartige Geschichte gemeinsam. Im Jahr 1945 reiste der afroamerikanische Pilot Colonel John C. Robinson nach Äthiopien, um Piloten auszubilden und bei der Gründung der nationalen Fluggesellschaft des Landes zu helfen. Ethiopian Airlines verbindet heute Äthiopien mit dem Rest des afrikanischen Kontinents und der Welt. Mit der Aufnahme von Direktflügen in die Vereinigten Staaten im Jahr 1998 mit in den USA hergestellten Flugzeugen hat Ethiopian Airlines eine wichtige Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten, Äthiopien und Afrika geschaffen, die mit der wachsenden Zahl von Direktflügen in die Vereinigten Staaten noch stärker geworden ist. Die US-Regierung ist bestrebt, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die wechselseitigen Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Äthiopien und den Vereinigten Staaten zu stärken, und Ethiopian Airlines hat einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele geleistet."

Ethiopian, die beste afrikanische Fluggesellschaft, verbindet seit 25 Jahren erfolgreich die USA mit ihren mehr als 60 afrikanischen Zielen.

(red / ET)