Fotoreportage: Ethiopian eröffnet neue Verbindung von Wien nach Kopenhagen

22. Mai 2023, Flughafen Wien: Das Management von Ethiopian Airlines und Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger haben zu einem ganz besonderen Termin geladen. Ausgewählte Gäste und Medienvertreter haben die Gelegenheit, die neue Flugverbindung von Ethiopian Airlines zwischen Wien und Kopenhagen zu testen. Um die Bedeutung der Verbindung für den afrikanischen Premium-Carrier zu unterstreichen war sogar extra Lemma Yadecha Gudeta, CCO von Ethiopian, aus seiner Heimat nach Wien gereist.

"Die Expansion von Ethiopian Airlines in Wien beweist Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unseres Flughafens als internationales Drehkreuz. Neun Jahre nach der Aufnahme der Addis Abeba-Route bedient Äthiopiens Flag-Carrier nun neben Brüssel auch eine Verbindung nach Kopenhagen. Damit steigt das Angebot an komfortablen Flugverbindungen in Wien. Kopenhagen ist eine großartige Stadt für Sightseeing und Wochenendtrips. Wir freuen uns sehr über die neue Strecke in Wien und die noch engere Zusammenarbeit mit Ethiopian Airlines“ so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Kopenhagen auf dem Flughafen Wien zu eröffnen, der ein dichtes Netz an europäischen Destinationen sowie Langstreckenflüge zu vielen Zielen und nach Afrika bietet, freut uns sehr. Mit der Aufnahme dieses Fluges wird Kopenhagen zu einem wichtigen Gateway für Ethiopian Airlines in Nordeuropa und Südskandinavien. Dank des ausgedehnten Streckennetzes von Ethiopian Airlines in Afrika wird der neue Flug die Flugverbindungen zwischen Europa und Afrika verbessern und damit den Handel, den Tourismus und die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten fördern. Mit Kopenhagen bedienen wir nun 21 Ziele in Europa", ergänzt Lemma Yadecha Gudeta, CCO von Ethiopian Airlines.

Die Verbindung weist eine komfortable Besonderheit auf: Sie wird mit einem hochmodernen Langstreckenfluggerät vom Typ Boeing 787 Dreamliner durchgeführt, wodurch für die Passagiere beider Reiseklassen (Economy und Business) ein Reiseerlebnis geboten wird, wie man es auf Kurzstrecken üblicherweise nicht kennt. In der Economy Class beträgt der Sitzabstand beispielsweise 82 Zentimeter.

"Sowohl unsere Geschäftsreisenden als auch Touristen profitieren von den vielfältigen Verbindungen und optimal abgestimmten Flugplänen der Ethiopian Airlines Group. Sie können von Wien aus sechsmal pro Woche direkt zu unserem umfangreichen Netzwerk von 63 Destinationen in Afrika fliegen. Darüber hinaus bieten wir Passagieren, die von Wien aus direkt nach Kopenhagen in Skandinavien fliegen, noch mehr Erreichbarkeit und Komfort. An Bord bieten wir unseren Fluggästen zwei 23 kg Freigepäckstücke, eine köstliche Mahlzeit und die herzliche äthiopische Gastfreundschaft. Der Flughafen Wien dient als strategisches Drehkreuz, das Afrika mit Osteuropa und nun auch mit Skandinavien verbindet. Wir schätzen die entscheidende Rolle des Wiener Flughafens bei der Erleichterung dieses Unterfangens."

Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa

Abgesehen vom im Vergleich zu kleineren Flugzeugen großzügigen Sitzabstand, können sich Passagiere auch in der Economy Class über kostenfreies Bordservice freuen - etwas, das Fluglinien wie AUA, Lufthansa oder SWISS längst abgeschafft haben. Dazu kommt ein umfassendes Bordunterhaltungssystem, wie es an den von Mitbewerbern auf der Strecke eingesetzten Flugzeugen nicht vorhanden ist. Als Freigepäck sind zwei Gepäckstücke zu je 23 Kilogramm inkludiert.

Die Kabinencrew verbindet professionelles Auftreten und Service mit der sprichwörtlichen äthiopischen Gastfreundschaft und auch die Arbeitsweise der Piloten ist auf einem hohen professionellen Niveau angesiedelt.

Geflogen wird an vier Tagen (Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag), wodurch sich die neue Verbindung für einen Tagsausflug ebenso anbietet wie für einen Kurztrip, beispielsweise von Mittwoch bis Samstag oder von Freitag bis Samstag.

Der Flug von Wien nach Kopenhagen startet um 06:55 Uhr, der Rückflug von Kopenhagen nach Wien hebt um 19:25 Uhr ab. Die Flugzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden.

Weitere Fotoimpressionen vom Erstflug

Modernes Cockpit, professionelle Piloten

Tortenanschnitt hoch über den Wolken.

Der Flughafen Kopenhagen

Auch in Kopenhagen wurde die Eröffnung der neuen Verbindung zünftig zelebriert.

Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa, hatte allen Grund zur Freude.

Kopenhagen bietet viel Kultur.

Kurs Wien ...

Abendstimmung im Cockpit.

Anflug auf die Piste 16 des Wiener Flughafens.

Text: P. Huber

Fotos: T. Bosina