Cessna 208 Caravan stürzt in Hangar - mehrere Tote

In Polen starben fünf Menschen, als eine einmotorige Maschine in einen Hangar stürzte.

Das Unglück ereignete sich auf dem Flugplatz von Chrcynno, etwa 50 Kilometer von Warschau entfernt. An Bord der einmotorigen Maschine des Typs Cessna 208 Caravan befanden sich laut offiziellen Angaben 3 Menschen. Einige Quellen geben jedoch an, dass lediglich der Pilot an Bord des Flugzeugs gewesen sei.

Weil ein plötzliches Gewitter aufzog, hatten am Boden 13 Menschen in einem Hangar auf dem Flugplatz Schutz gesucht. Doch aus unbekannten Gründen stürzte die Cessna 208, die als Absetzmaschine für Fallschirmspringer genutzt wird, ab und krachte genau in den Hangar, in dem die Menschen Schutz vor dem Gewitter gesucht hatten.

Insgesamt sind mittlerweile fünf Todesopfer zu beklagen, weitere Menschen wurden verletzt.

