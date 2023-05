Buchrezension: "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'"

Vor mir liegt das kleine aber feine Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'", in dem der Autor Patrick Huber eine der großen Katastrophen in der Geschichte der Zivilluftfahrt kritisch beleuchtet: den mysteriösen Absturz der Boeing 747 „Helderberg“ der South African Airlines am 28.November 1987 vor Mauritius.

Das im Frühjahr 2023 erschienene Buch ist 104 Seiten stark, mit Farbfotos, Grafiken und Zeitungsausschnitten lebendig gestaltet und liest sich teilweise spannend wie ein Kriminalroman, ist aber (leider) die Geschichte eines realen Unglücks bei dem 159 Menschen ihr Leben verloren!

Gedruckt und vertrieben durch Buchschmiede.at in Niederösterreich ist es als Softcover, Hardcover und E-Book erhältlich.

Mit merklich großer Fachkenntnis recherchierte der Autor jahrelang die Fakten und Hintergründe dieser, in unseren Breiten nicht mehr so bekannten, Flugzeugkatastrophe und gibt dem Gedenken an die Opfer, 140 Passagiere und 19 Besatzungsmitglieder, einen ehrenden Platz. In vielen Gesprächen mit Augenzeugen, Luftfahrtexperten, Piloten, Crewmitgliedern und Angehörigen sammelt er teilweise sehr persönliche Informationen. Auch die offiziellen Berichte über den Unfallhergang, viele Ungereimtheiten, das mysteriöse Verschwinden von Funkaufzeichnungen und verschiedene Theorien, wie etwa illegaler Waffenschmuggel durch das damalige Apartheitsregime in Südafrika haben ihren Platz. Auch die wenigen vorhandenen Aufzeichnungen des Voicerecorders im Cockpit werden im Original wiedergegeben und als Leser fühle ich mich fast mit an Bord – Gänsehaut inklusive! Das Ganze aber immer sehr sachlich und faktenbasiert aufbereitet.

Im Nachwort bekommen aber auch noch die persönlichen Gedanken und Überlegungen des Autors Platz und bilden mit einer Gedenkseite für die 159 Opfer des nie gänzlich geklärten Absturzes der Boeing 747-244B Combi „Helderberg“ einen runden Abschluss.

Für aviatkinteressierte Leser ist das Buch auf jeden Fall eine Bereicherung im heimischen Buchregal, auch wenn der Lesegenuss nicht lange währt, wenn man es, wie ich, in einem Zug bis zum Ende liest.

Text: Gerald Engertsberger