Flughafen Klagenfurt lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür

Als „Flughafen zum Angreifen“ präsentiert sich der Airport Klagenfurt beim Tag der offenen Tür am Samstag, 8. Juli 2023. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr gibt es heuer durch die Kooperation mit der Imkerei Raunig weitere Highlights: im Rahmen einer Flugshow sind sowohl historische Raritäten als auch die Flying Bulls zu bestaunen. Hunderten Begünstigten, die bereits im Vorfeld unter anderem mit der Kinderkrebshilfe Kärnten und dem Kinderheim Josefinum ermittelt wurden, werden an diesem Tag kostenlose Rundflüge ermöglicht. Start ist um 10:00 Uhr, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch dem kostenlosen Shuttle Bus vom Klagenfurter Messegelände wird empfohlen!

Die Showeinlagen sind über den ganzen Tag verteilt, das erste Highlight gibt es gleich um 11:00 Uhr mit einem „Touch & Go“ von zwei Eurofightern des österreichischen Bundesheeres. Der Tag der offenen Tür bietet einen bunten Mix an Informationen, Unterhaltung, Flugeinlagen und Rundflügen.

„Ich freue mich sehr, dass wir an diesem Tag den Flughafen Klagenfurt zusammen mit unseren Partnern präsentieren dürfen. Gemeinsam starten wir mit geöffneten Türen und großer Motivation in eine vielversprechende Zukunft. An dieser werden mein gesamtes Team und ich ab sofort hart arbeiten“, sagt Maximilian Wildt, der am 1. 7. 2023 die Geschäftsführung der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H. übernommen hat.

Ein besonderer Hingucker werden sicher wieder die Auftritte der „Flying Bulls“ im Rahmen der Flugshow. Interessierte erfahren aber auch vieles darüber, wie so ein Flughafen organisiert ist, ein Blick hinter die Kulissen sozusagen. Infostände etwa der Austro Control sowie etlicher weiterer Airport-Partner werden ebenso vorhanden sein wie ein umfangreiches Unterhaltungsangebot für Kinder und reichhaltige Kulinarik. Weiters an Bord sind unterschiedliche Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr, Bundesheer oder der Zivilschutzverband. Die Veranstaltung endet um 18:00 Uhr.

Dringend empfohlen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: So fährt ein gratis Shuttle Bus der Klagenfurter Stadtwerke im Halbstundentakt direkt vom Klagenfurter Messegelände zum Airport. Darüber hinaus ist die Anreise mit der Buslinie 40/42 oder mit der S-Bahn-Linie S1 möglich. Es stehen rund 1.500 Parkplätze im Nahbereich des Flughafens zur Verfügung. Pro Fahrzeug wird für den Veranstaltungstag eine Parkpauschale von 5 Euro eingehoben! Für einspurige Fahrzeuge und Fahrräder steht eine gekennzeichnete Parkfläche gebührenfrei zur Verfügung.

Natürlich wird auch der reguläre Passagierflugbetrieb abgewickelt – das Tagesprogramm (Showeinlagen, Rundflüge) kann sich jederzeit aus flugbetrieblichen Gründen ändern.

Weitere Infos gibt es unter https://airport-klagenfurt.at/de/tag-der-offenen-tuer.

