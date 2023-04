Liliair / Flughafen Klagenfurt: Malanik, Kratky und zwei weitere Köpfe gehen von Bord

Das Projekt Liliair ist weiter in schweren Turbulenzen.

Nach dem geplatzten Erstflug, der am vergangenen Sonntag hätte stattfinden sollen, nun der nächste Paukenschlag in der Causa Lilair. Wie die von der Lilihill Group beauftrage Kommunikationsagentur heute bekannt gab, legen Peter Malanik, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der stellvertretende Vorsitzende Gilbert Isep und in weiterer Folge die Aufsichtsräte Dieter Kandlhofer und Kay Kratky ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung nieder.

Die Lilihill Gruppe spricht in Zusammenhang damit davon, dass "Klagenfurt als Heimatbasis für Liliair aufgrund von Polit-Sabotage nicht möglich" sei.

Weiterhin gibt es keinerlei Information, weshalb der Erstflug ausgefallen ist, wann er nachgeholt wird bzw. ob Liliair überhaupt jemals den Betrieb aufnehmen wird.

Auffallend ist jedoch, dass auf der Homepage nun kein CRJ sondern ein Embraer-Jet als geplantes Flugzeugmuster dargestellt ist.

