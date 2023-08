Ukrainische Luftwaffe: Russische Lügenpropaganda läuft wieder auf Hochtouren

Russlands Propagandamaschinerie lässt erneut mit Behauptungen aufhorchen, die so lächerlich sind, dass sie sofort als Lügen enttarnt werden.

So behauptet die Propaganda des Terrorstaats Russland von Beginn des Überfalls auf die Ukraine bis zum 3. August 458 ukrainische Flugzeuge und 245 Helikopter zerstört zu haben. Dass diese Zahl gut dreimal so hoch ist wie der Bestand der ukrainischen Luftwaffe, die nach wie vor täglich in die Kämpfe eingreift, scheint die russische Lügenpropaganda dabei nicht zu stören.

Indes unterzeichnete der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine an einer Su-24 befestigte SCAPL-Rakete, die von Frankreich an die Ukraine geliefert wurde, nachdem er auf Ukrainisch "Ruhm der Ukraine" auf den Marschflugkörper geschrieben hatte.

Der ukrainische Präsident beim Besuch einer Frontstaffel, die es laut russischer Lügenpropaganda gar nicht mehr geben dürfte - Foto: UAF

(red)