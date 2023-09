Heli Austria Absturz: Zwei von drei Crewmitgliedern geht es schon besser

Drei zum Teil Schwerverletzte hatte der Absturz eines H125 der Heli Austria in Italien vor wenigen Tagen gefordert - wir berichteten. Zwei der drei Crewmitglieder befinden sich laut Mitteilung des Unternehmens auf dem Weg der Besserung.

An Bord des Helikopters befanden sich der Pilot sowie zwei Flughelfer, als das Fluggerät nach ersten Erkenntnissen bei Dunkelheit mit Stromleitungen kollidierte und abstürzte. Alle drei Männer erlitten dabei Verletzungen und mussten in der Folge hospitalisiert werden. Der Pilot war ersten Informationen zufolge lebensgefährlich verletzt, befand sich aber schon kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus in einem stabilen Zustand.

Wie das Unternehmen Heli Austria gestern am späten Abend selbst über seine Facebook-Seite mitteilte, gehe es beiden Flughelfern bereits "besser". Dazu postete das Unternehmen ein Foto von einem der Männer, wie er mit dem Daumen nach oben auf seinem Bett im Krankenhaus sitzt.

Zum schwer verletzten Luftfahrzeugführer postete Heli Austria: "Pilot Marcus ist noch im künstlichen Tiefschlaf und wird sobald es sein Zustand zulässt in die Schweiz überstellt."

Das Unternehmen drücke allen drei Verletzten die Daumen für eine rasche Genesung.

(red)