Gerüchte: Notarzthelikopter Martin 5 vor dem Aus?

Der Rettungshelikopter hat den Betrieb erst Ende April aufgenommen. Jetzt gibt es Gerüchte über eine Einstellung. Firmenchef Roy Knaus will am Donnerstag Details zur weiteren Planung bekannt geben.

Am 27. April dieses Jahres nahm der Notarzthubschrauber Martin 5 des Salzburger Unternehmens Heli Austria den Betrieb am Flugplatz Bad Vöslau auf. Das Einsatzgebiet des Helikopters umfasst Niederösterreich, das nördliche Burgenland sowie die Bundeshauptstadt Wien. Seit Betriebsaufnahme kam durchgehend eine Maschine des Typs Airbus Helicopters H135 zum Einsatz. Stammmaschine war dabei die H135 T3 mit der Kennung OE-XFF, die derzeit zum Verkauf ausgeschrieben ist.

Insidern zufolge soll Martin 5 jedoch in rund einem Monat den Betrieb bis auf Weiteres wieder einstellen. Kolportiert wird "Mitte Oktober". Auch in Pilotenkreisen in Bad Vöslau kursieren entsprechende Informationen.

Firmenchef Roy Knaus will sich dazu am Donnerstag äußern.

