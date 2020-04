Heli Austria bietet Land Tirol Unterstützung an

Unternehmer Roy Knaus will kostenlose Hilfsflüge durchführen, weil die Versorgungslage mit Lebensmitteln im Defereggental schwierig sei.

Aufgrund der Corona-Krise ist etwa die Feuerwehr St. Jakob in Defereggen gezwungen, Lebensmittel über einen Wanderweg in die Gemeinde zu transportieren. Das habe der Flugunternehmer Roy Knaus erfahren und daraufhin dem Land Tirol Unterstützung angeboten.

"Wir haben zwei leistungsfähige Hubschrauber vom Typ Bell 212HP und EC135 T3 in Osttirol stationiert und möchten dem Land daher anbieten, dass wir diese Hubschrauber mit einer Stunde Vorlaufzeit einsetzen können, um kostenlos Lebensmittel ins Defreggental zu fliegen", erklärte Knaus in einem Schreiben an Landeshauptmann Günther Platter.

"Wir würden uns sehr freuen, hier einen Beitrag zur Unterstützung der Bevölkerung zu leisten zu dürfen."

Roy Knaus

Die Bell 212HP hat eine Kabine mit mehreren Kubikmetern und so könnten laut Angaben von Knaus innerhalb weniger Stunden rund 50 Tonnen Lebensmittel befördert werden.

(red)