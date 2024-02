Buchneuerscheinung: Cleared for Take Off

Kaum ein Berufsfeld ist so faszinierend wie die Luftfahrt. Pilot und Flugbegleiter sind auch heute noch Traumjobs für viele junge Menschen, obwohl sich die Arbeitsbedingungen in der Branche innerhalb der letzten Jahre teilweise drastisch verschlechtert haben. Wie der Alltag einer Flugzeugbesatzung aber tatsächlich im Detail aussieht, weiß kaum jemand. Die vor einiger Zeit erschienene Reportage „Cleared for Take off! Ein Tag im Leben einer AUA-Crew“ ist nun - auf vielfachen Leserwunsch - als Buch veröffentlicht worden und schafft in diesem Punkt Abhilfe.

Die rot-weiß-rote Traditionsfluggesellschaft Austrian Airlines gilt als eine der sichersten Fluglinien der Welt. Das Ausbildungsniveau ihrer Piloten ist ausgesprochen hoch und ihre Crews trainieren sogar doppelt so oft wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben im Simulator.

Obwohl seit den Terroranschlägen von 9/11 für Außenstehende eigentlich hermetisch verschlossen, öffnete sich für den Autor dieses Buches für einen Tag lang die Türe zum Cockpit eines A320 der Austrian Airlines. Patrick Huber nahm unter anderem am Crew-Briefing sowie am Outside Check teil, ehe er den Piloten und Flugbegleitern bei ihrer Arbeit im Flug über die Schulter blickte.

Detailreich schildert der Autor jeden Arbeitslauf im Cockpit, in der Bordküche sowie beim Bordservice in Wort und Bild. Damit ermöglicht er in diesem Buch spannende, ungefilterte und vor allem exklusive Einblicke hinter die Kulissen und in den Berufsalltag der Besatzung eines modernen Verkehrsflugzeuges bei einer Qualitätsfluglinie.

Detailinformationen zum Buch

• Format: A5 Hochformat

• Papierqualität: 90g/m2

• 84 Seiten

• 92 Abbildungen

• Preis Hardcover: EUR 24,99 ,--

• ISBN Hardcover: 978-3-758467-55-4

• Preis Softcover: EUR 19,50,--

• ISBN Softcover: 978-3-758467-57-8



Erhältlich ist das Buch „Cleared for Take off! Ein Tag im Leben einer AUA-Crew“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen sowie diverse Onlineplattformen bezogen werden.

(red / PM)