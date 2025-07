Buchneuerscheinung: Saab 105 von Mikael Forslund

Verlag: MMP

Seitenzahl: 240

Erscheinungstermin: 31. Juli 2025

Englisch

Abmessung: 300mm x 208mm

ISBN-13: 9788367227421

ISBN-10: 8367227425

"Saab 105" ist ein definitives und umfassendes Buch, das in die Welt des Flugzeugs Saab 105 eintaucht und den Lesern eine Fülle von Informationen und fesselnden Bildern bietet. Das in englischer Sprache verfasste Buch ist die ultimative Quelle für Enthusiasten, Historiker und Luftfahrtliebhaber, die ein tiefgreifendes Verständnis der kultigen Saab 105 suchen. Eines der herausragenden Merkmale des Buches ist die umfangreiche Sammlung von Fotos, die das Flugzeug in verschiedenen Einsatzsituationen zeigen. Viele dieser fesselnden Bilder waren noch nie zuvor zu sehen und bieten dem Leser einen seltenen Einblick in die reiche Geschichte der Saab 105. Von Action-Aufnahmen bis hin zu Schnappschüssen bieten die Fotos eine lebendige visuelle Erzählung, die die Geschichte des Flugzeugs zum Leben erweckt.

Viele der im Buch verwendeten Aufnahmen stammen von den Österreichern Wolfgang Hainzl (Autor des Buches "Die Luftstreitkräfte Österreichs 1955 bis heute", ISBN: 9783705900318) und Wolfgang Jarisch. Jarisch ist ebenfalls ein bekannter Militärluftfahrtfotograf, der unter anderem zahlreiche Aufnahmen und einen Zeitzeugenbericht für das Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" (ISBN: 9783758499487) des Österreichers Patrick Huber beisteuerte.

Das Buch "Saab 105" von Mikael Forslund enthält auch detaillierte Fotos von erhaltenen Saab 105-Flugzeugen, die erhalten geblieben sind und besichtigt werden können. Diese Nahaufnahmen bieten Enthusiasten eine einzigartige Gelegenheit, die komplizierten Details und Merkmale des Flugzeugs zu erkunden, was ihr Verständnis und ihre Wertschätzung weiter erhöht. Außerdem enthält das Buch Illustrationen aus zeitgenössischen Handbüchern. Darüber hinaus enthält „Saab 105“ farbige Originalzeichnungen. Diese lebendigen Illustrationen zeigen die Saab 105 in ihrer ganzen Pracht, mit ihren schnittigen Linien, unverwechselbaren Merkmalen und verschiedenen Bemalungen. Die Illustrationen sind sowohl ein optischer Leckerbissen als auch ein Nachschlagewerk, das es dem Leser ermöglicht, sich das Flugzeug in verschiedenen Kontexten vorzustellen. Für Modellbau-Enthusiasten und Sammler enthält das Buch Pläne im Maßstab 1:72.

(red)