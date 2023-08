Buchneuerscheinung: Der Wiener Flughafen - eine faszinierende Bilderreise in die 50er- und 60er-Jahre

Der Flughafen Wien-Schwechat blickt auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück. Nach seiner Eröffnung als Fliegerhorst der Deutschen Luftwaffe in den späten 1930er-Jahren entwickelte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Drehscheibe des Flugverkehrs. Als einer der ersten Airports in Europa wurde er in den interkontinentalen Jet-Langstreckenverkehr eingebunden. Selbst die in den 1990er Jahren untergegangene legendäre US-amerikanische Fluglinie Pan Am steuerte den Vienna International Airport an.

Der renommierte Kenner der österreichischen Luftfahrtgeschichte Gottfried Holzschuh präsentiert rund 180 unveröffentlichte Aufnahmen aus seiner Sammlung, die zu einer kurzweiligen Reise in die bewegte Geschichte des wichtigsten österreichischen Flughafens einladen.

Die beeindruckenden Fotografien aus den 1950er- und 60er-Jahren dokumentieren nicht nur die Entwicklung und den Ausbau des Areals, sondern zeigen die faszinierenden Flugzeuge, die den Flughafen zu einem beliebten Ausflugsziel avancieren ließen. Sie erinnern aber auch an tragische Ereignisse wie den Absturz auf dem Kahlenberg im Jahr 1955.

Dieser liebevoll zusammengestellte Bildband ist ein Muss für alle Flughafenfans und all jene, die sich für Luftfahrtgeschichte interessieren.

Leseprobe auf www.flightdata.at

Format 17 x 24 cm, Hardcover, gebunden

128 Seiten, 180 S/W-Abbildungen

ISBN 978-3-9630-3435-0

Bestellungen unter anderem direkt beim Autor unter info (at) flightdata.at

Preis:

Österreich: EUR 24,99 Versand frei!

EU: EUR 31.99 inkl. Versand

(Preis außerhalb EU (UK) auf Anfrage beim Autor)

(red / PM GH)