Erstflug-Reihe: Mit Volotea ab Hamburg zu drei neuen Direktzielen

Ein Tag – drei Erstflüge. Volotea, die spanische Fluggesellschaft, die europäische Regionalhauptstädte verbindet, feiert ihr Debüt am Hamburg Airport. Ihr Flugangebot umfasst gleich drei Ziele, die zuvor nicht nonstop ab der Hansestadt erreichbar waren. Darunter sind mit Bordeaux und Lyon zwei Regionen in Frankreich, ergänzt um die italienische Stadt Florenz. Alle Erstflüge fanden am Dienstag statt. Am Hamburger Flughafen setzt Volotea mit drei von insgesamt neun Deutschland-Routen ihr größtes Angebot um.

Mit Abflug nach Florenz nimmt Volotea heute Morgen offiziell den Linienbetrieb ab Hamburg Airport auf. Danach geht es feierlich mit den Erstflügen nach Bordeaux und Lyon weiter. Mit je zwei wöchentlichen Verbindungen sind alle drei Ziele künftig schnell und flexibel ab der Hansestadt erreichbar – perfekt auch für einen Kurztrip.

„Wir haben den Anspruch, dass die Metropolstadt Hamburg in ganz Europa gut vernetzt ist. Neben den wichtigsten Hauptstädten konzentrieren wir uns auch auf andere Regionen, um eine bestmögliche Anbindung zu gewährleisten. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Volotea heute eine neue Fluggesellschaft willkommen heißen dürfen, die gleich drei neue Direktziele in das Hamburger Streckennetz zurückbringt“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Dass sich eine Airline an einem neuen Standort so breit aufstellt, ist in diesen Zeiten eine Besonderheit. Mit drei von insgesamt neun Deutschland-Routen setzt Volotea ihr größtes Angebot am Hamburg Airport um. Das zeugt von hohem Vertrauen in uns als Flughafen und spricht für die Attraktivität Hamburgs als Reiseziel, sowohl für Urlaubs- als auch Businessreisende.“

„Wir freuen uns sehr, unsere strategische Expansion in Europa fortzusetzen, insbesondere in einem so dynamischen und florierenden Markt wie Deutschland. Unsere Partnerschaft mit dem Hamburger Flughafen ist ein klarer Beweis für unser Engagement, Reisenden aus der Region eine bessere Anbindung und mehr Komfort zu bieten. Wir sind stolz darauf, einen aktiven Beitrag zu Hamburgs pulsierender Reiselandschaft zu leisten, und wir schätzen die Unterstützung und das Vertrauen, das Hamburg Airport uns entgegenbringt, sehr. Wir eröffnen Reisenden neue Horizonte und bieten Direktflüge an, um die reiche Kultur und Schönheit Frankreichs und Italiens zu unschlagbaren Preisen zu erleben. Wir freuen uns darauf, jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen und unser Angebot an Reisezielen für die Bewohnenden der Hansestadt in Zukunft zu erweitern“, ergänzt Valeria Rebasti, International Market Director bei Volotea.

Im Jahr 2023 expandiert die spanische Fluggesellschaft Volotea nach Deutschland. Neben Hamburg hat sie den Flugbetrieb auch an den Flughäfen Düsseldorf, Stuttgart und Berlin aufgenommen. Tickets für Volotea-Flüge können entweder direkt bei der Fluggesellschaft unter book.volotea.com, im Reisebüro oder bei ihrer Vertriebspartnerin Eurowings gebucht werden. Ab Hamburg werden Flugzeuge der Typen Airbus A319 und A320 eingesetzt.

(red / HAM)