ÖAMTC-Flugrettung: Goldenes Ehrenzeichen für Reinhard Kraxner

Im feierlichen Rahmen des Festsaals des Verkehrsministeriums erhielt ÖAMTC-Flugrettungschef Reinhard Kraxner, ehemaliger Bundesheer- und aktiver ÖAMTC-Einsatzpilot, das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich". Bundesministerin Leonore Gewessler würdigte damit den Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung für sein außergewöhnliches, gesellschaftliches Engagement. "Die ÖAMTC-Flugrettung feiert 2023 ihr 40-Jahr-Jubiläum – über 30 davon sind beinahe untrennbar mit Reinhard verbunden", freut sich auch ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. "Ihm lag und liegt noch immer viel daran, die Flugrettung im Sinne aller Patienten permanent weiter zu entwickeln."

Reinhard Kraxner begann seine Laufbahn bei der damals noch sehr jungen ÖAMTC-Flugrettung im Jahr 1992. Bereits fünf Jahre später wurde er zum Flugbetriebsleiter ernannt und zeichnete bereits damals als Ansprechpartner für Behörden verantwortlich. Ein Meilenstein in seiner Laufbahn war mit Sicherheit auch das Jahr 2001: Durch die Übernahme der Flugrettungsstützpunkte des Innenministeriums durch den ÖAMTC wuchs die Christophorus-Flotte innerhalb eines Jahres von fünf auf 14 Standorte. "Dass dieser Prozess – von der Anschaffung neuer Hubschrauber, über den Bau neuer Stützpunkte bis hin zur Verfügbarkeit der Crews – so reibungslos über die Bühne ging, war mit Sicherheit auch ein großer Verdienst Reinhards", so Schmerold. "Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die ÖAMTC-Flugrettung wesentlicher Bestandteil der medizinischen Grundversorgung aus der Luft für alle Östereicher." Bereits als Geschäftsführer, diese Agenden übernahm er 2007, gelang es Reinhard Kraxner dann 2012 gemeinsam mit den Bundeländern die Flugrettung auf sichere rechtliche und finanzielle Beine zu stellen.

Aber nicht nur in Österreich zeichnet er sich durch sein Engagement aus. Auch international ist er ein gefragter und geschätzter Partner. Seit Juni 2023 ist er Präsident der EHAC (European HEMS und AIR Ambulance Committee), dem Dachverband der europäischen Flugrettungsbetreiber. In dieser Funktion möchte er die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene weiter intensivieren.

Die Austrian Wings Redaktion gratuliert dem verdienten Rettungsflieger Reinhard Kraxner von ganzem Herzen zu dieser Auszeichnung.

(red / ÖAMTC)