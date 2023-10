Die wichtigste Miles & More Retail Sparte expandiert nach Österreich: Ab sofort finden Reisende die facettenreiche Auswahl an hochwertigen Travel- und Lifestyle-Produkten in einem neu eröffneten Worldshop am Flughafen Wien. Im Terminal 3, Airside, im Bereich des Gates F, können Kunden täglich von 6 bis 21 Uhr im Sortiment stöbern, sich inspirieren lassen sowie Miles & More Prämienmeilen sammeln und einlösen.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die AUA als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Die AUA wird aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken.

Sonderaktionen und Limited Editions für Airline-Fans

Bei der Eröffnung des Stores warten auf Kunden laut der AUA attraktive Sonderaktionen. So gibt es beispielsweise zehnfache Prämienmeilen auf jeden Einkauf, 20 Prozent Cash- sowie Meilenrabatt auf Travelite Airbase Trolleys in verschiedenen Farben, eine Glücksradaktion mit Sofortgewinnen und natürlich die beliebten und für Wien typischen Mozarttaler.

Ein weiteres Highlight ist die neu gelaunchte Austrian Airlines Upcycling Collection. Diese bietet Flugzeugliebhabern, damit sind natürlich Frauen und Männer gemeint, Möbelstücke und Accessoires aus Teilen alter Austrian Airlines Flugzeugen. So sind neben dem Aircrafttag Schlüsselanhänger aus der Flugzeughaut auch ein Hängeschrank oder ein Weinregal verfügbar – beides je aus einer originalen Gepäckablagetür des Austrian Airlines Airbus A321 mit der Kennung OE-LBD gefertigt.

„Worldshop steht für inspirierende Ideen, höchsten Anspruch an Qualität und für ein einzigartiges Einkaufserlebnis“, so Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines. „Deswegen freuen wir uns besonders, nun auch einen Shop in Wien zu haben und unseren Gästen ein besonderes Sortiment an co-gebrandeten Austrian Airlines Produkten sowie weiteren innovativen Travel- und Lifestyleprodukten anzubieten. Damit bekommen unsere Gäste auch die Möglichkeit, ein Stück Österreich über den Wolken mit nach Hause zu nehmen!“

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „Ein Highlight für alle Luftfahrtfans! Auf dem Flughafen Wien können Passagiere nun beliebte Upcycling-Produkte aus Flugzeuginterieur sowie alles für die Reise erhalten. Der neue Worldshop findet seinen idealen Standort im Abflugbereich von Austrian Airlines und Lufthansa im Terminal 3. Gemeinsam mit Austrian Airlines, Lufthansa und Miles & More bieten wir Reisenden damit ein für Österreich einzigartiges Shopping-Angebot.“

Worldshop – eine Erfolgsgeschichte

Worldshop ist eine Marke der Miles & More GmbH und bildet im Bereich Retail eine zentrale Säule im Leistungsportfolio des Unternehmens. Gestartet im Jahr 2002, hat sich Worldshop zur wichtigsten E-Commerce-Plattform der Miles & More GmbH entwickelt. Inzwischen werden über 5.800 Produkte von über 400 Premium-Marken angeboten. Mit limitierten Eigenproduktionen im Lufthansa bzw. Austrian Airlines Design wird Worldshop zum echten Begleiter im Reisealltag und darüber hinaus.

„Unsere langjährige Erfahrung im Retail-Bereich und eine etablierte Prozess- und Dienstleisterstruktur machen es uns möglich, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und Produkte weiterzuentwickeln“, erklärt Johann-Philipp Bruns, Managing Director der Miles & More GmbH und verantwortlich für den Geschäftsbereich Sales. „Die Beliebtheit unserer Produkte und die bisher 190 Milliarden eingelösten Prämienmeilen seit Gründung zeigen, dass es ein logischer und wichtiger Schritt ist, auch mit unseren Airport Stores in andere Länder zu expandieren und Reisenden vor Ort am Point of Sale ein einzigartiges Shopping-Erlebnis zu bieten.“

Nach der Flug- und Upgrade-Prämie sowie den Hotel- und Mietwagen-Angeboten gehört Worldshop zu den meistgenutzten Möglichkeiten zum Einlösen von Miles & More Prämienmeilen. Shoppen geht nicht nur in einem der neun Worldshop Stores auf mehr als 870 Quadratmetern Verkaufsfläche an den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Wien, sondern auch im Online-Shop worldshop.eu, an Bord der Lufthansa Group Airlines, Swiss (International), Austrian und Lufthansa sowie jederzeit online.

(red / OS)