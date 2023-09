[U] Piloten erklären Notfall und landen in Irland: Erneut Transatlantikflug der AUA betroffen

Die Boeing 777-200ER, OE-LPA, sollte als Flug OS 065 von Wien nach Chicago O'Hare fliegen. Doch dort kam die Maschine nicht an. Denn im Bereich der britischen Inseln erklärten die Piloten eine Luftnotlage und setzten den Transpondercode deshalb auf 7700.

Anschließend entschlossen sich die Luftfahrzeugführer zur umgehenden Landung im irischen Shannon. Die Ursache für die Luftnotlage war ein medizinischer Notfall an Bord. Um Gewicht zu reduzieren, ließ die Besatzung vor der Landung über dem Atlantik Treibstoff ab.

Darüber wie viele Passagiere sich an Bord befanden, hüllte sich die AUA auf Anfrage in Schweigen. Erst kürzlich hatte die AUA diese Information auch gegenüber anderen Medien verweigert und "Datenschutzgründe" als Ausrede angeführt. Die Nennung der Passagierzahl ist jedoch laut einhelliger Juristenansicht kein Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Zudem wurde diese Information in der Vergangenheit regelmäßig aktiv seitens der AUA-Pressestelle kommuniziert. Laut irischen Quellen befanden sich 307 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder an Bord der Boeing 777.

Maschine fliegt weiter nach Chicago

Entgegen ersten Meldungen setzt die Maschine ihren Flug nach Chicago nun doch fort. Das bestätigte eine Mitarbeiterin der AUA-Pressestelle gegenüber "Austrian Wings": "Die OS65 ist bereits wieder am Weg nach Chicago und der Rückflug nach Wien kann somit mit leichter Verspätung stattfinden."

(red)