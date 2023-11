Lufthansa Technik führt weitere 23 C-Checks für Emirates Airbus A380 durch

Bis Oktober 2026 werden weitere 23 Emirates-Flugzeuge bei Lufthansa Technik Philippines (LTP) in Manila überholt. Mit dem jetzt unterzeichneten Vertrag lagert die in Dubai ansässige Fluggesellschaft erneut große Checks für diesen Flottentyp aus ihren eigenen MRO-Kapazitäten an den weltweit führenden MRO-Anbieter aus. Lufthansa Technik Philippines, das Kompetenzzentrum der Lufthansa Technik für Base Maintenance Services an Doppeldecker-Langstreckenflugzeugen, hat bereits seit Januar 2023 mehrere umfangreiche Checks für Airbus A380 von Emirates durchgeführt. Sobald die zehn zunächst vereinbarten A380 die Checks in Manila durchlaufen haben, folgen weitere 23 Flugzeuge. Bis Oktober 2026 wird LTP Base Maintenance Services für insgesamt 33 A380 von

Emirates durchgeführt haben - das ist mehr als ein Viertel der weltweit größten A380-Flotte.

Um der deutlich gestiegenen Nachfrage nach MRO-Leistungen für das größte Verkehrsflugzeug der Welt gerecht zu werden, hat LTP bereits vor Monaten in zusätzliche A380-Überholungskapazitäten investiert. Mithilfe dieser erweiterten MRO-Infrastruktur, wie beispielsweise dem Bau eines neuen 9.000 Quadratmeter großen Hangars, können in Manila drei der größten Passagierflugzeuge der Welt gleichzeitig überholt werden.

Während der neue BMS-Vertrag auf der Airshow in Dubai unterzeichnet und gefeiert wurde, gibt es auch in Großbritannien Grund zur Freude:In der Spezialwerkstatt von Lufthansa Technik Landing Gear Services (LTLGS) in London wurde die erste Überholung des A380-Fahrwerks von Emirates abgeschlossen. LTLGS führt seit August dieses Jahres Überholungsarbeiten am Fahrwerk der A380 von Emirates durch.

(red / LHT)