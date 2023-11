Verteidigung der Heimat: Israelische Luftwaffe traf seit dem 7. Oktober "tausende Terroristen"

Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen bis zu 1.400 Israels, darunter ganze Familien mit ihren Babys, unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten, teilweise bei lebendigem Leib verbrannten, Müttern ihre Ungeborenen aus dem Leib schnitten, und in ihrem von gewaltbereiten islamischen Antisemitismus getragenen Blutrausch - vor dem der große österreichisch-jüdische Künstler Arik Brauer übrigens 2018 bereits öffentlich gewarnt hatte - ganze Familien ausrotteten, schlägt Israels Luftwaffe gemeinsam mit den Bodentruppen der Israel Defense Forces mit der notwendigen Härte gegen die radikal-islamischen Terroristen zurück. Jetzt zog der Kommandant der israelischen Luftwaffe eine erste positive Bilanz.

Seit Beginn des Verteidigungskrieges, der Israel von der islamischen Terrororganisation Hamas aufgezwungen wurde, habe die Luftwaffe der israelischen Selbstverteidigungskräfte "tausende Terroristen" getroffen.

Der Kommandant der Israeli Air Force, kurz IAF, erklärte in einem Medienstatement, dass Israel "jeden Hamas-Terroristen erwischen" wird. "Wir arbeiten nonstop. Wir treffen die Hamas am Boden und unter der Erde. Wir haben tausende Terroristen getroffen und wir werden alle erreichen. Die Luftwaffe als strategischer Arm des Staates Israel ist darauf vorbereitet und operiert im gesamten Nahen Osten, überall dort, wo es erforderlich ist", erklärte Generalmajor Tomer Bar. Der Kommandant ist selbst Kampfpilot, der seine Ausbildung mit Auszeichnung abschloss und danach als Luftfahrzeugführer auf den Mustern F-16 und F-16 diente.

Seit etwas mehr als 2 Jahren ist er der Kommandant der IAF.

Israel agiert nach höchsten ethischen Standards

Die israelische Armee ist seit Beginn des Verteidigungskrieges, der ihr von der radikal-islamischen Hamas mit den Terroranschlägen vom 7. Oktober aufgezwungen wurde, um größtmögliche Schonung der Zivilbevölkerung bemüht, obwohl große Teile der Zivilbevölkerung mit der Terrororganisation Hamas sympathisieren und diese 2006 auch demokratisch an die Macht gewählt haben. Trotzdem kündigt Israel seine Angriffe teilweise vorher an, um Zivilisten die Möglichkeit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Erst heute veröffentlichte Israel Aufnahmen, die belegen, dass die islamische Terrororganisation Hamas Krankenhäuser im von ihr kontrollierten Gazastreifen als Waffenlager und Kommandozentralen nutzt.

(red)