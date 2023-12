AUA konnte Pünktlichkeit 2023 verbessern

Das Jahr 2023 endet für Austrian Airlines - nach eigenen Angaben der Airline - mit einer erfreulichen Bilanz des operativen Geschäfts. Trotz anhaltender geopolitischer Einschränkungen konnte Austrian Airlines an die bereits sehr gute Leistung des Jahres 2022 anknüpfen und diese 2023 sogar übertreffen, heißt es in einer Mitteilung an die Medien.

„Austrian Airlines ist eine der pünktlichsten Airlines Europas und konnte das im Jahr 2023 nicht nur beibehalten, sondern die Pünktlichkeit noch weiter verbessern. Auch die Regelmäßigkeit wurde ausgebaut und es wurden 99% aller Austrian Flüge im vergangenen Jahr wie geplant durchgeführt. Gleichzeitig hat Austrian Airlines in diesem Jahr die Flotte weiter modernisiert und mit vier A320neos erweitert. Das ist eine ausgezeichnete Bilanz und ein Beweis für die Verlässlichkeit bei Flugreisen aus Wien in die ganze Welt. Das Vertrauen unserer Fluggäste spiegelt sich auch in den Buchungszahlen wider: Im Vergleich zum Vorjahr haben 2023 rund 25% mehr Passagiere auf die österreichische Gastfreundschaft gesetzt und sind mit Austrian Airlines geflogen“, freut sich COO Francesco Sciortino.

COO Francesco Sciortino - Foto: Austrian Wings Media Crew

Austrian Airlines an der Spitze Europas

Im Jahr 2023 konnte Austrian Airlines das Vorjahresniveau nach eigenen Angaben übertreffen und eine Regelmäßigkeit von 98,9% erreichen. Auch die Pünktlichkeit wurde weiter auf rund 80% ausgebaut. In Europa ist Austrian somit laut der AUA selbst "anhaltend einer der pünktlichsten Airlines". Nachdem 2022 bereits Platz 5 der pünktlichsten Airlines belegt wurde, befand ich Austrian Airlines im Jahr 2023 dauerhaft unter den vorderen Rängen und war sogar an drei Monaten Platz 1 in Europa. „Im kommenden Jahr liegt der Fokus auf der Einflottung unserer ersten Boeing 787 und dem damit verbundenen Wachstum auf der Langstrecke. Dabei streben wir weiterhin an, zu den Top-Perforimern unter den europäischen Airlines zu gehören“, betont COO Francesco Sciortino. „Mit diesem Modernisierungsschub bieten wir unseren Gästen modernste Flugzeuge und reduzieren auch unseren CO2-Fußabdruck. Ein zentraler Hebel ist hierbei die Modernisierung unserer Flotte. Dieses Jahr haben wir damit begonnen unsere Kurz- und Mittelstreckenflotte zu erneuern und befinden uns derzeit mitten in der Übernahme des bereits fünften A320neo (Anm. d. Red: Austrian Wings berichtete kürzlich darüber). Gleichzeitig bereiten wir uns für den Start der Modernisierung unserer Langstreckenflott im Jahr 2024 vor. Mit rund 2,5 Liter Treibstoff pro Passagier auf 100 Kilometer Flugstrecke, reduzieren wir dadurch den Treibstoffverbrauch im Vergleich zu unseren derzeitigen Langstreckenflugzeugen um 20%!“

(red / OS)