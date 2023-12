Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

In den letzten 18 Monaten konnte die FACC AG ihren Personalstand erfolgreich um ca. 600 Personen auf rund 3.500 Mitarbeiter steigern – in den kommenden Monaten ist ein weiterer Ausbau um bis zu 500 Mitarbeiter geplant. Martina Hamedinger wird diesen enormen Personalaufbau in ihrer neuen Aufgabe als VP Human Resources der FACC AG in führender Rolle verantworten und für das Recruiting, die Umsetzung der konzernweiten HR-Strategie sowie für die nationale und internationale Personalentwicklung und Ausbildung verantwortlich sein.



Stärkstes Wachstum in der Geschichte der Luftfahrt

„Die Luftfahrtindustrie verzeichnet derzeit das stärkste Wachstum in ihrer Geschichte – dem Bereich Human Resources kommt bei diesem Hochlauf eine Schlüsselrolle zu. Mit Frau Hamedinger setzen wir auf eine erfahrene Managerin, die das Unternehmen hervorragend kennt und weitere innovative Impulse setzen wird. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich Frau Hamedinger alles Gute,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger.

„Die Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt ist für Unternehmen eine der wichtigsten Aufgaben, nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung in einem hochspannenden Umfeld und darauf, gemeinsam mit dem HR-Team Lösungen und Konzepte zu entwickeln, damit die FACC ihr Wachstumspotential auch weiterhin voll ausschöpfen kann,“ betont Martina Hamedinger.

Zur Person

Martina Hamedinger absolvierte ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität Linz und startete anschließend im Jahr 2006 ihre Karriere bei einem internationalen Personaldienstleister, wo sie Erfahrungen im Bereich International Business Development sowie als Niederlassungsleiterin sammelte. Seit 2011 ist die gebürtige Innviertlerin in unterschiedlichen Personal-Funktionen bei FACC tätig, zuletzt als Senior HR Business Partner und hat in diesen Funktionen wesentliche HR-Projekte der FACC federführend begleitet.

