Weitere Beförderung des österreichischen "Air Chief" Brigadier Gerfried Promberger

Brigadier Gerfried Promberger, ist derzeit mit der Führung der Luftstreitkräfte (Direktion 2) betraut. Er graduierte 1995 zum Leutnant und war seither als Einsatzpilot, Militärfluglehrer, Stabsoffizier und Kommandant tätig. Er hat über 2.800 Stunden Flugerfahrung auf acht verschiedenen Luftfahrzeugtypen, hauptsächlich der Pilatus PC-7 und der Saab 105. Von 2000 bis 2003 absolvierte er den 16. Generalstabslehrgang an der Landesverteidigungsakademie.

Als Kommandant der Luftstreitkräfte obliegt ihm die Führung der Luftstreitkräfte. Promberger ist verantwortlich für grundsätzliche Angelegenheiten der luftspezifischen Einsatzvorbereitung, -planung und -führung sowie grundsätzliche Angelegenheiten der Militärluftfahrt sowie des Flugsicherheitsdienstes.

Brigadier Promberger ist gleichzeitig „Air Chief“ des Österreichischen Bundesheeres – in Vertretung des Chef des Generalstabes in allen Angelegenheiten der Militärluftfahrt im In- und Ausland – und hat in allen Luftangelegenheiten Koordinierungskompetenz. Er führt in dieser Funktion die Koordination mit Luftfahrtbehörden und -unternehmen durch. Promberger untersteht als Kommandant der Luftstreitkräfte die Verbände der Luftraumüberwachung und der Luftunterstützung sowie die Flieger- & Fliegerabwehrtruppenschule.

Er war bisher Kommandant Luftraumüberwachung, Kommandant des Überwachungsgeschwaders, Chef des Stabes im Kommando Luftstreitkräfte, Abteilungsleiter „A3 & Air Operation Centre“ im Streitkräfteführungskommando sowie stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule.

Erfahrungen in Auslandseinsätzen sammelte Brigadier Promberger unter anderem 2011 bis 2012 in Afghanistan. Promberger absolvierte das „U.S. Air War College“ an der „U.S. Air University“ und graduierte mit Auszeichnung zum Master of Strategic Studies. Derzeit absolviert er ein PhD-Studium „Interdisciplinary Legal Studies“ am Juridicum der Universität Wien. Der gebürtige Kärntner lebt in Salzburg.

(red / ÖBH)