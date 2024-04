Generalmajor Gerfried Promberger, Österreichs Air Chief, wurde von der US Air Force für "Verdienste um die militärische Ausbildung "ausgezeichnet. Sein Name ist von nun an auf der "Hall of Fame" der Maxwell Air Force Base verewigt. Promberger war bei der Verleihung der Auszeichnung selbst anwesend.

Air Chief Promberger ist ein Mann der Praxis. Er hat rund 3.000 Flugstunden als Pilot absolviert und diente zuletzt (bis zur Ausmusterung dieses Typs) als Einsatzpilot auf der Saab 105.

(red)