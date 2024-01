Mit Video: Spatenstich für Ausbau des Fliegerhorstes Brumowski-Langenlebarn

Gemeinsam mit Airchief Brigadier Gerfried Promberger setzten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und weitere Politiker am 8. Jänner 2024 den Spatenstich für den Ausbau des Fliegerhorstes Brumwoski in Langenlebarn bei Tulln.

Am Montag, den 8. Jänner 2024, startete das Verteidigungsministerium das neue Jahr mit der Erweiterung der Fliegerwerft 1 in Langenlebarn.

Video-Impressionen vom Festakt. Zum Abspielen des Videos bitte in den Player oder auf den Play-Button klicken.

Dabei werden um 15 Millionen Euro ein Werkstätten- und Lagergebäude sowie eine Wartungs- und Lackierbox errichtet. Nach Abschluss der Arbeiten mit Sommer 2025 ist die Fliegerwerft 1 damit in der Lage, die bis 2025 auf zwölf Maschinen ergänzte „Black Hawk“-Flotte des Bundesheeres optimal instand zu halten und zu warten. Neben ranghohen Vertretern des Bundesheeres wohnte auch die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dem Festakt bei.

Meldung an die Frau Verteidigungsminister.

„Das neue Jahr kann nicht besser beginnen als mit einem Spatenstich! Es war von Anbeginn meiner Amtszeit mein Ziel, das Bundesheer zu einem starken, modernen und leistungsfähigen Heer aufzubauen, um für aktuelle und zukünftige Bedrohungen vorbereitet zu sein. Und dieses Ziel werden wir mit aller Kraft weiterverfolgen, um unsere ‚Mission Vorwärts’ weiter voranzutreiben. Wir müssen die Ausstattung der Soldaten, die geschützte Mobilität, Waffen und Gerät verbessern und in die Luft- und Drohnenabwehr investieren. Doch die Beschaffung von Geräten allein ist zu wenig, auch die notwendige und entsprechende Infrastruktur muss vorhanden sein. Mit dieser Erweiterung für unsere ,Black Hawks’ setzen wir nun den nächsten Schritt in unserem ‚Aufbauplan Österreichisches Bundesheer 2032+‘“, so die Ministerin in ihrer Laudatio.

Die zukünftigen Neubauten

Im Zuge des Zulaufs von drei weiteren mittleren Transporthubschraubern S-70 „Black Hawk“ wird die Infrastruktur dieses Luftfahrzeugsystems an die Anforderungen eines zeitgemäßen, modernen Betriebs angepasst und weitere Flächen geschaffen werden. Das zukünftige Werkstätten- und Lagergebäude wird etwa 1.400 m² und die Wartungs- und Lackierbox etwa 1.000 m² groß sein. Die Dächer werden begrünt. Das Bundesheer investiert dabei rund 15 Millionen Euro inklusive der Planung und aller Nebenkosten.

Erstmals Wartungs- und Lackierbox

Die Zelle moderner Luftfahrzeuge besteht aus Composit-Teilen. Daher ist eine Lackierung von Einzelteilen nicht mehr möglich. Somit muss eine Lackierbox errichtet werden, welche in der Dimensionierung Platz für die Zelle eines „Black Hawks“ aufweist. Die Lackieranlage besteht aus dem Lackierraum, Lackmischraum, Vernetzungs- und Reinigungsraum, Technikraum und einer Sandstrahlkabine.

Airchief Promberger war bis zur Ausmusterung der Saab 105 selbst aktiver Einsatzpilot - ein Profi, der aus der militärischen Praxis kommt.

Die Fliegerwerft in Langenlebarn

Die Fliegerwerft 1 ist die Typenwerft für den mittleren Transporthubschrauber S-70 „Black Hawk“. Sie ist damit für den Hauptanteil der Instandhaltung und der Reparaturen dieser Hubschrauber und ihrer Komponenten verantwortlich. Im Zuge der Erweiterung der S-70 „Black Hawk“-Flotte des Bundesheeres um drei auf insgesamt zwölf Maschinen bis 2025 ist auch eine Erweiterung der Flächen der Fliegerwerft 1 notwendig.

Ein gutes neues Jahr beginnt mit einem Spatenstich zur Erweiterung der militärischen Infrastruktur.

Der nach dem österreichischen Fliegerass Godwin Brumowski benannte Fliegerhorst Langenlebarn ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Auch zahlreiche Zivilangestellte arbeiten dort. Zudem ist er Standort der Bundesfachschule für Flugtechnik, die neben der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt als Kaderschmiede für angehende Luftfahrzeugtechniker gilt.

(red / ÖBH)