Fliegerhorst Brumowski: Frau Verteidigungsminister, Herr Bürgermeister, zeigen Sie Haltung!

Wie von Austrian Wings ausführlich berichtet, soll der Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn bei Tulln umbenannt werden - und das, obwohl sich sowohl Bevölkerung als auch große Teile der Truppe inklusive des Dienststellenausschusses klar GEGEN eine Umbenennung aussprechen. Meine Kollegen hier auf Austrian Wings berichteten ausführlich.

Doch wie die "Krone Niederösterreich" am Sonntag berichtete, wolle sich der Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk nicht zu der Causa äußern (obwohl auch von Bürgern immer wieder darauf angesprochen) und im von seiner Parteikollegin Klaudia Tanner geführten Verteidigungsministerium bunkere man sich an und verweise auf den Beschluss der Kommission, die nach jahrelanger Agitation linker Kreise aus dem Dunstkreis von Roten und Grünen, die "gewünschte" Empfehlung im Sinne der Cancel Culture ausgesprochen hat und eine Umbenennung empfiehlt.

Herr Bürgermeister Eischenschenk, Frau Ministerin Tanner! Wissen Sie eigentlich, warum die Poltikverdrossenheit in Österreich so groß ist? Ich will es Ihnen sagen: Unter anderem sind dafür jene Politiker verantwortlich, die GEGEN die Interessen der Menschen handeln, die über die Bevölkerung "hinwegregieren" und die einfach zu feige sind, sich zu etwas zu bekennen auch dann, wenn es vielleicht Gegenwind von der politischen Opposition bedeutet. Frau Minister, der Beschluss, den irgendeine Kommission nach jahrelanger Agitation linker Kreise gefällt hat, ist für Sie nicht bindend. Wofür sind Sie Ministerin für Landesverteidigung? Sie haben die Möglichkeit, das Recht und die Pflicht sich HINTER Ihre Truppe zu stellen. Sie sind dem Bürger, Ihren Wählerinnen und Wählern, und deren Willen verpflichtet, nicht diesem mehr als fragwürdigen Beschluss, der eine Umbenennung des Fliegerhorstes empfiehlt.

Herr Bürgermeister Eisenschenk, Frau Ministerin Tanner! Erteilen Sie den politisch korrekten Cancel Culture Fetischisten eine klare Absage. Bekennen Sie sich in aller Deutlichkeit stolz zu Österreichs erfolgreichstem Jagdflieger und dazu, dass der Fliegerhorst Langenlebarn auch künftig den Namen Brumowski tragen soll - ganz so wie es die Truppe selbst und große Teile der Menschen in der Region wünschen. Und hören Sie auf den Historiker Kurt Peball, der bereits in den 1973 Jahren ganz klar festgestellt hat, dass Godwin von Brumowski kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann.

Zeigen Sie also Haltung und Rückgrat und sorgen Sie dafür, dass die Bürger und die Truppe auf dem Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn stolz auf Sie sein können und Sie als Verteidiger der Ehre von Godwin von Brumowski in Erinnerung bleiben und nicht als "farblose Umfaller".

G. Thal

PS: Ich danke der Austrian Wings Redaktion dafür, dass Sie bereits vor über einem Monat angekündigt hat, auch im Falle einer Umbenennung an der Schreibweise Fliegerhorst Brumowski festzuhalten - DAS nenne ich Rückgrat, Frau Ministerin, Herr Bürgermeister.

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.