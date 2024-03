Hubschrauberunfall am Flugplatz Schärding-Suben

Am Mittwoch ist auf dem oberösterreichischen Flugplatz Schärding-Suben ein Helikopter mit zwei Personen an Bord verunfallt. Der 68-jährige Pilot befand sich mit seiner 60-jährigen Ehefrau an Bord des Fluggerätes, mit dem er verschiedene Übungen durchführte. Höchstwahrscheinlich aufgrund eines Pilotenfehlers kam es bei einem dieser Manöver gegen 11:30 Uhr zu einem Absturz aus.

Der Pilot erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, während seine Ehefrau mit dem Schrecken davon kam.

(red)