Abgeschossene ukrainische Boeing: Iran verweigert Herausgabe von Flugdatenschreibern

Das für den Abschuss von Flug PS 752 verantwortliche Islamisten-Regime in Teheran mauert.

Alle 176 Menschen an Bord starben am 8. Jänner 2020 beim Abschuss einer ukrainischen Boeing 737-800 kurz nach dem Start in Teheran durch die Revolutionsgarden des islamistischen iranischen Regimes. Tagelang belogen die Mullahs die Öffentlichkeit, ehe sie aufgrund erdrückender Beweise den Abschuss schließlich doch einräumen mussten.

Nun ein weiterer Eklat: Das Regime mauert. Hatte es gestern noch erklärt, den schwer beschädigten Cockpit Voice Recorder und den Flugdatenschreiber an die Ukraine übergeben zu wollen, so machte der Iran nur weniger als 24 Stunden später einen Rückzieher. Die Auswertung der Geräte solle nun doch im Iran erfolgen.

Weltweit wird befürchtet, dass der Iran so weitere Beweise seiner Schuld vernichten oder zumindest unter den Tisch kehren möchte.

(red HP)