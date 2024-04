Pulverfass Nahost: Lufthansa setzt Flüge in den Iran bis 18. April aus

Die USA und Israel gehen davon aus, dass die Islamische Republik Iran in den nächsten Tagen einen militärischen Angriff auf Israel durchführt. Die AUA-Mutter Lufthansa setzt ihre Flüge nach Teheran deshalb vorerst bis mindestens 18. April vollständig aus.

Die AUA-Konzernmutter Lufthansa setzt ihre Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran bis mindestens 18. April aus. Bisher waren die Flüge lediglich bis 13. April gestrichen gewesen. Außerdem erklärte Lufthansa, den iranischen Luftraum generell zu meiden. Hintergrund ist die verschärfte Sicherheitslage in der Region. Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel einen Verteidigungskrieg gegen die radikal-islamische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Um ihre radikalen Glaubensbrüder zu unterstützen, führt die nicht minder radikal-islamische Terrororganisation Hisbollah ("Partei Gottes") vom Libanon aus Raketenterror gegen Israel durch. Die Hisbollah wird wiederum von der Islamischen Republik Iran unterstützt. Außerdem hatte der Iran Rache dafür geschworen, dass Israel durch einen gezielten Luftschlag auf eine iranische Einrichtung in Syrien mehrere iranische Terroristenführer eliminiert hatte.

Die Islamische Republik Iran, die seit Jahrzehnten als Unterstützer des internationalen Terrorismus gilt und die manche Experten auch für den Drahtzieher des Anschlages auf Pan Am 103 (Lockerbie) halten, hat Israel erst kürzlich wieder gedroht und unterstützt auch die radikal-islamischen Huthi-Rebellen im Jemen, die Israel ebenfalls vernichten wollen.

(red)