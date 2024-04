Fragile Sicherheitslage: Heutiger AUA-Flug nach Teheran auf der Kippe

Täglich neue direkte oder indirekte Drohungen des Iran gegen Israel, der zudem auch die radikal-islamischen Huthi-Rebellen im Jemen unterstützt. Deshalb hat die Lufthansa ihre Flüge nach Teheran laut Tagesschau bis einschließlich heute ausgesetzt. Ob der AUA-Flug in den Iran stattfindet, ist noch unklar.

Eigentlich sollte Kurs OS 871 heute um 14:20 in Wien Schwechat in die iranische Hauptstadt Teheran starten. Doch ob der dafür vorgesehene Airbus A320neo wirklich abhebt, ist unklar. Aktuell ist die Maschine um mehr als fünf Stunden, auf 19:35 Uhr, verspätet. Hintergrund ist die fragile politische Situation in der Region. Die AUA-Konzernmutter Lufthansa hat ihren für heute geplanten Flug von Frankfurt nach Teheran bereits gestrichen. Ein AUA-Pilot gegenüber "Austrian Wings": "Unsere Firma evaluiert die Situation noch, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir fliegen."

Bereits in den vergangenen Tagen war der AUA-Kurs von Wien nach Teheran stets mit mehrstündiger Verspätung in der Nacht durchgeführt worden.

Hintergrund

Die Islamische Republik Iran, die seit Jahrzehnten als Unterstützer des internationalen Terrorismus gilt und die manche Experten auch für den Drahtzieher des Anschlages auf Pan Am 103 (Lockerbie) halten, hat Israel erst kürzlich wieder gedroht und unterstützt auch die radikal-islamischen Huthi-Rebellen im Jemen, die Israel ebenfalls vernichten wollen. Nach den jüngsten erfolgreichen Schlägen der israelischen Luftwaffe gegen die radikal-islamische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen ist die Situation noch angespannter als bisher.

(red)