Israels Luftangriffe auf radikal-islamische Terroristen und ihre Unterstützer sind kein Genozid

Die Vorgeschichte ist bekannt: Viele Linke und Muslime haben ein ganz gewaltiges Antisemitismus-Problem, denn nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch in vielen islamischen Migranten-Communities in Europa wurde der Terror der Hamas vom 7. Oktober gegen Israel gerade zu frenetisch gefeiert. Dabei darf nicht vergessen werden: Es war die arabisch-muslimische Zivilbevölkerung von Gaza, welche die Judenhasser der Hamas einige Jahre zuvor ganz demokratisch mit absoluter Mehrheit an die Macht gewählt hat und die Terroristen wurden von zahlreichen "Zivilisten" bei ihrem Überfall auf Israel aktiv unterstützt. Bis heute genießt die radikal-islamische Terrororganisation Hamas in der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung des Gazastreifens laut Experten einen hohen Rückhalt. Obwohl also eine große Zahl der "Zivilisten" in Gaza zumindest Terroristensympathistanten (wenn nicht sogar zum Teil aktive Terrorunterstützer) sein dürften, versucht Israel die Zivilbevölkerung so gut es geht zu schonen, sowohl bei seinen Luftangriffen als auch bei den Bodenoperationen. Wir haben darüber bereits vor einigen Monaten in einer Punktlandung zum Thema berichtet.

Trotzdem sind Linke und Muslime an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, Israel beziehungsweise der israelischen Luftwaffe Völkermord vorzuwerfen und gegen die einzige Demokratie der gesamten Region zu hetzen. Auch Bildung schützt in diesen Kreisen scheinbar nicht vor antisemitischer Hetze, wie die für den SWR arbeitende Tochter syrischer Migranten Helen Farbes jüngst mit ihrem Boykottaufruf gegen Israel, der an die Nazi-Hetze "Kauft nicht bei Juden" erinnert, bewiesen hat.Die Frau ist immerhin in Deutschland aufgewachsen und nach eigenen Angaben Psychologin, betreibt trotzdem eine Täter-Opfer-Umkehr. Diese Blindheit und dieser Antisemitismus ist wohl ihrem eigenen kulturellen Migrationsbackground geschuldet und obwohl sie Psychologie studiert ist, ist sie unfähig, die Fakten zu erkennen und sich selbst kritisch zu reflektieren.

Der in Deutschland aufgewachsene iranische Jude, Schriftsteller und Sprecher der israelischen Armee, Arye S. Shalicar entlarvt diesen als Moral getarnten linken und muslimischen Antisemitismus mit einem einzigen Satz: "Haben sich die Alliierten eines Genozids schuldig gemacht,als sie Nazi-Deutschland bombardierten und Zehntausende unschuldiger Zivilisten töteten? Nach den Kriterien, die an Israel angelegt werden,muss man sagen:Ja, haben sie. Diese Doppelmoral ist nichts anderes als Judenhass."

Wer sich für die Hintergründe des arabischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das kürzlich auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Einer der Interviewten war der kürzlich verstorbene Polizeioberst Alfred "Django" Rupf, der für dieses Buch wohl sein letztes großes Interview gab.

(red)